Интернет куповина у БиХ биљежи раст: Укупан број картичних плаћања достигао је чак 186 милиона

Интернет трговина у БиХ шири се убрзаним темпом. Повећава се број домаћих веб шопова, а повећано је и коришћење картичног плаћања. Укупан број картичних трансакција прошле године достигао је 186 милиона, док интернет плаћање чини приближно четири одсто укупног картичног промета. Управа за индиректно опорезивање располаже са подацима о оцарињеној роби коју су грађани БиХ наручивали из иностранства.
''За 9 мјесеци вриједност оцарињене робе у поштанском промету при царинским рефератима у Бања Луци, Мостару и Сарајеву износила је око 2,9 милиона КМ'', рекла је Дарјана Маглов, портпарол Управе за индиректно опорезивање.
Пандемија корона вируса била је прекретница за развој онлајн трговине, поручује струка. Број пошиљки данас је већи за више од 50% у односу на 2020. годину.
''Биљежили продуктивност од неких 20% курира у том времену што је било значајно и изузетно важно да то остваримо. Такође смо отворили и могућност доставе на нашим локацијама, а што је најбитније увели смо у наш систем самоуслужне пакетомате'', казао је Ненад Шеховац, директор сектора транспорта и логистике у ''Еуроекспресу''.
Онлајн куповина је мач са двије оштрице, сматрају из приједорског Удружења потрошача.
''И ми смо имали жалбе потрошача да су добијали производе потпуно друге него оне које су наручили, подеране ципеле и слично гдје онда када желе да рекламирају само их блокирају и онда се већ ту мора да ангажују и полицијски органи'', рекао је Зоран Петруш, координатор за заштиту потрошача у Удружењу грађана ДОН.
У Министарству трговине и туризма посебну пажњу посветили су сектору онлајн и електронске трговине.
''Све већи број грађана Републике Српске се одлучује на овај вид куповине и желимо да кроз овај закон додатно заштитимо наше грађане'', рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
54,2% лица је наручивало или куповало робе и услуге онлајн. Показују то истраживања Републичког завода за статистику из ове године о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима.
Када је ријеч о предузећима која су реализовала веб продају у току 2024. године највећи удио њих 58,7% мање од једне четвртине промета остварује путем веб продаје.
Купци роба и услуга путем интернета највише купују одјећу, обућу или додатке у виду торби, накита, намјештај, опрему за кућу или производе за башту, те спортску опрему.
