Logo

Интернет куповина у БиХ биљежи раст: Укупан број картичних плаћања достигао је чак 186 милиона

Извор:

АТВ

18.10.2025

19:25

Коментари:

0
Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

Интернет трговина у БиХ шири се убрзаним темпом. Повећава се број домаћих веб шопова, а повећано је и коришћење картичног плаћања. Укупан број картичних трансакција прошле године достигао је 186 милиона, док интернет плаћање чини приближно четири одсто укупног картичног промета. Управа за индиректно опорезивање располаже са подацима о оцарињеној роби коју су грађани БиХ наручивали из иностранства.

''За 9 мјесеци вриједност оцарињене робе у поштанском промету при царинским рефератима у Бања Луци, Мостару и Сарајеву износила је око 2,9 милиона КМ'', рекла је Дарјана Маглов, портпарол Управе за индиректно опорезивање.

Пандемија корона вируса била је прекретница за развој онлајн трговине, поручује струка. Број пошиљки данас је већи за више од 50% у односу на 2020. годину.

''Биљежили продуктивност од неких 20% курира у том времену што је било значајно и изузетно важно да то остваримо. Такође смо отворили и могућност доставе на нашим локацијама, а што је најбитније увели смо у наш систем самоуслужне пакетомате'', казао је Ненад Шеховац, директор сектора транспорта и логистике у ''Еуроекспресу''.

kartica placanje pixabay ilustracija

Економија

Онлајн трговци ће од сада морати поштовати ова правила

Онлајн куповина је мач са двије оштрице, сматрају из приједорског Удружења потрошача.

''И ми смо имали жалбе потрошача да су добијали производе потпуно друге него оне које су наручили, подеране ципеле и слично гдје онда када желе да рекламирају само их блокирају и онда се већ ту мора да ангажују и полицијски органи'', рекао је Зоран Петруш, координатор за заштиту потрошача у Удружењу грађана ДОН.

onlajn kupovina pixabay ilustracija

Хроника

И то је могуће: Онлајн куповином преварио продавца за 1.000 КМ

У Министарству трговине и туризма посебну пажњу посветили су сектору онлајн и електронске трговине.

''Све већи број грађана Републике Српске се одлучује на овај вид куповине и желимо да кроз овај закон додатно заштитимо наше грађане'', рекао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.

54,2% лица је наручивало или куповало робе и услуге онлајн. Показују то истраживања Републичког завода за статистику из ове године о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима.

Када је ријеч о предузећима која су реализовала веб продају у току 2024. године највећи удио њих 58,7% мање од једне четвртине промета остварује путем веб продаје.

Купци роба и услуга путем интернета највише купују одјећу, обућу или додатке у виду торби, накита, намјештај, опрему за кућу или производе за башту, те спортску опрему.

Подијели:

Тагови:

onlajn kupovina

BiH

trgovina

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

Друштво

Милорад Додик запјевао велики хит на једном весељу

2 ч

0
Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

Свијет

Погинуло 15 људи у аутобуској несрећи

3 ч

0
Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

Свијет

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

3 ч

0
Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

Ауто-мото

Таблице у БиХ јединствене у Европи, а на ово нико није обратио пажњу

3 ч

1

Више из рубрике

Француска добила нижи кредитни рејтинг

Економија

Француска добила нижи кредитни рејтинг

6 ч

0
Скаче цијена пива

Економија

Скаче цијена пива

12 ч

0
ТЕ Гацко пребацила умањени овогодишњи план производње

Економија

ТЕ Гацко пребацила умањени овогодишњи план производње

1 д

2
15 година дијалога – Агенција за мирно рјешавање радних спорова обиљежила јубилеј

Економија

15 година дијалога – Агенција за мирно рјешавање радних спорова обиљежила јубилеј

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

39

Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

21

25

Централне вијести, 18.10.2025.

21

23

Ове законе и закључке је Народна скупштина укинула

21

17

Додик: Да одем на пет година, оставио бих Жељку Цвијановић да у моје име управља

21

07

Посланици укинули законе и закључке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner