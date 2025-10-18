Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

Извор:
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наредио је да прелаз Рафа, на граници између Појаса Газе и Египта, остане затворен до даљег, саопштено је из његовог кабинета.
Свјетска здравствена организација раније је потврдила листу "Харец" да ће прелаз бити отворен у понедјељак за превоз болесних и рањених.
Палестинска амбасада у Каиру такође саопштила да ће Рафа бити отворена у понедјељак да би се омогућило становницима Газе да се врате из Египта ако то желе.
