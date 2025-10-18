Logo

Нетанјаху наредио: Рафа остаје затворен

Извор:

Агенције

18.10.2025

18:33

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наредио је да прелаз Рафа, на граници између Појаса Газе и Египта, остане затворен до даљег, саопштено је из његовог кабинета.

Свјетска здравствена организација раније је потврдила листу "Харец" да ће прелаз бити отворен у понедјељак за превоз болесних и рањених.

Linija razdvajanja-Gaza

Свијет

Гранични прелаз Рафа отвара се у понедјељак

Палестинска амбасада у Каиру такође саопштила да ће Рафа бити отворена у понедјељак да би се омогућило становницима Газе да се врате из Египта ако то желе.

Тагови:

Бењамин Нетанјаху

Израел

Појас Газе

