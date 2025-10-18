Logo

Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

Извор:

СРНА

18.10.2025

18:23

Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

Мотоцикл на који се потписао папа Лав Четрнаести продат је на аукцији за 130.000 евра, плус таксе и порези.

Папа се потписао на мотоцикл у септембру у Ватикану, саопштила је аукцијска кућа "Сотбис".

Фотографије на веб-сајту аукцијске куће приказују поглавра Католичке цркве док сједи на машини и држи кацигу.

motocikl

Србија

Ко је овдје крив?! Невјероватан снимак с кациге мотора, је л' ово мајсторство, или лудост

Група такозваних Исусових бајкера возила је бијели мотоцикл, за који је речено да је инспирисан папамобилом, током тродневног путовања од малог њемачког града Шафхајма у близини Франкфурта до Трга Светог Петра у Риму.

"Бе-ем-ве Р 18 трансконтинентал" је на почетку аукције коштао 30.000 евра, али је цијена брзо порасла, пренијела је агенција ДПА.

policija rs

Хроника

Мотоциклиста тешко повријеђен у судару са аутомобилом

Према веб-сајту аукцијске куће, приход је намијењен папским мисијским друштвима у Аустрији и дјеци на Мадагаскару.

Купац мора да плати више од саме цијене са аукције.

Према подацима аукцијске куће "Сотбис", на цијену се плаћа накнада од 20 одсто, као и 19 одсто пореза на додату вриједност.

