Мотоцикл са потписом папе продат на аукцији за 130.000 евра

18.10.2025
Мотоцикл на који се потписао папа Лав Четрнаести продат је на аукцији за 130.000 евра, плус таксе и порези.
Папа се потписао на мотоцикл у септембру у Ватикану, саопштила је аукцијска кућа "Сотбис".
Фотографије на веб-сајту аукцијске куће приказују поглавра Католичке цркве док сједи на машини и држи кацигу.
Група такозваних Исусових бајкера возила је бијели мотоцикл, за који је речено да је инспирисан папамобилом, током тродневног путовања од малог њемачког града Шафхајма у близини Франкфурта до Трга Светог Петра у Риму.
"Бе-ем-ве Р 18 трансконтинентал" је на почетку аукције коштао 30.000 евра, али је цијена брзо порасла, пренијела је агенција ДПА.
Према веб-сајту аукцијске куће, приход је намијењен папским мисијским друштвима у Аустрији и дјеци на Мадагаскару.
Купац мора да плати више од саме цијене са аукције.
Према подацима аукцијске куће "Сотбис", на цијену се плаћа накнада од 20 одсто, као и 19 одсто пореза на додату вриједност.
