Ко је овдје крив?! Невјероватан снимак с кациге мотора, је л' ово мајсторство, или лудост

Ризична, или мајсторска вожња. И једно и друго није спорно, али несумњиво је ријеч о веома опасној вожњи. Снимак који је дигао Инстаграм на ноге стиже из Новог Сада.
На запису се види мотоциклиста, који већом брзином иде право, док аутобус скреће, али за њим и још два аутомобила. Моториста се спретно провлачи између њих, али се чини да избјегава судар за само тренутак.
Овакве ситуације поново отварају питање безбједности мотоциклиста у саобраћају и поштовања саобраћајних прописа. Како ви коментаришете ову сцену? Ко је по вашем мишљењу крив – моториста који је ризиковао или возачи који нису обратили довољно пажње?
Велики број коментара ређа се на Инстаграм страници 192.
Поједини пишу да је аутор снимка замаглио брзину у првом тренутку, а послије је открио на прописаних 50 km/h.
Неки од коментатора бране мотористу, а други тврде да је оваква вожња веома ризична, прије свега за возача двоточкаша.
"Возач мотора крив 100%... друже ако читаш само да ти кажем ја возим мотор исто, ако ти идеш прекомјерном брзином са претпоставком да ће те неко пустити одмах сиђи са мотора и немој више возити ако ти је живот мио! Мој савјет ти је да размишљаш контра увијек, да те никада нико неће пустити и да ти никада нико неће уступити пролаз тако ћеш бити много опрезнији јер они те чувати неће! Ко се чува и Бог га чува, запамти то! чисти путеви брате", наводи власник једног профила.
