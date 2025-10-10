Сијарто: Mађарски МОЛ повећава испоруке нафте Србији

10.10.2025
Мађарска нафтна компанија "МОЛ МОЛБ.БУ" повећаће залихе које испоручује Србији, након што су САД увеле санкције Нафтној индустрији Србије /НИС/, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
Он је нагласио да је одлука донесена због важности компаније "МОЛ" када се ради о испоруци сирове нафте и горива Србији.
"Наши српски пријатељи могу да се ослоне на повећане испоруке од `МОЛ`-а", нагласио је Сијарто.
Он је додао да повећање, ипак, неће у потпуности надокнадити недостатак испорука из Хрватске, пренио је Ројтерс.
Из НИС-а су саопштили да су америчке санкције, које су САД увеле због већинског руског власништва у компанији, ступиле на снагу јуче ујутру, након што Вашингтон није продужио лиценцу.
Из НИС-а су нагласили да су обезбијеђене довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдјевене свим врстама нафтних деривата.
