Logo

Сијарто: Mађарски МОЛ повећава испоруке нафте Србији

10.10.2025

08:06

Коментари:

1
Петер Сијарто
Фото: Танјуг/АП

Мађарска нафтна компанија "МОЛ МОЛБ.БУ" повећаће залихе које испоручује Србији, након што су САД увеле санкције Нафтној индустрији Србије /НИС/, изјавио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.

Он је нагласио да је одлука донесена због важности компаније "МОЛ" када се ради о испоруци сирове нафте и горива Србији.

"Наши српски пријатељи могу да се ослоне на повећане испоруке од `МОЛ`-а", нагласио је Сијарто.

Он је додао да повећање, ипак, неће у потпуности надокнадити недостатак испорука из Хрватске, пренио је Ројтерс.

Из НИС-а су саопштили да су америчке санкције, које су САД увеле због већинског руског власништва у компанији, ступиле на снагу јуче ујутру, након што Вашингтон није продужио лиценцу.

Из НИС-а су нагласили да су обезбијеђене довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдјевене свим врстама нафтних деривата.

Подијели:

Тагови:

Мађарска

Нафтна индустрија Србије

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

"Није доведено у питање отпуштање радника": Огласио се предсједник синдиката НИС-а

Србија

"Није доведено у питање отпуштање радника": Огласио се предсједник синдиката НИС-а

2 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Србија

Боцан-Харченко о НИС-у: Наредних дана можда буде нешто ново

3 ч

0
Полумистериозна порука руског амбасадора о НИС-у

Србија

Полумистериозна порука руског амбасадора о НИС-у

12 ч

0
Милка Форцан, једна од најпознатијих пословних жена у Србији и бивша десна рука Мирослава Мишковића, те потпредсједник ФК Партизан

Србија

Ко је Милка Форцан - жена због које је суспендован Дејан Анђус

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

08

Ускоро ће бити проглашен добитник Нобелове награде за мир, какве су Трампове шансе?

10

01

Тејтум закуцава 150 дана након кидања Ахилове тетиве!

09

54

Чавић: Козара заслужује успјешну причу као што је "Рајска долина" на Јахорини

09

54

У храни за бебе откривена пластика!

09

53

Зеленски у очају: Руси су их "угасили", али буквално

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner