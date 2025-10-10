Logo

Боцан-Харченко о НИС-у: Наредних дана можда буде нешто ново

10.10.2025

07:03

Коментари:

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom
Фото: Танјуг/АП

Амбасадор Руске Федерације Александар Боцан-Харченко изјавио је да је амбасада у сталном контакту са руководством Нафтне индустрије Србије и истакао да је компанија доста добро припремљена за ову ситуацију, јер се знало да ће прије или касније доћи до повећане напетости и до ступању на снагу америчких санкција.

"Они имају и залиха, имају и могућност да се снађу. У сваком случају, мислим да не треба очекивати несташице, нити узбуне на тржишту, ни када је у питању енергетска безбједност Србије", казао је Боцан-Харченко за РТ Балкан.

Он је рекао да ће бити још контаката између НИС-а и српске стране и "Гаспрома" и руске стране, као и између влада двије државе.

"Не бих причао о детаљима, нити о томе шта је могуће. Само желим да кажем да данас, када су санкције уведене, да је најважније да то ово примамо без неких повећаних емоција, јер то за нас није изненађење. Рјешење је било усвојено од америчке стране одавно, било је одлагања, али на крају крајева, то је потпуно политичко рјешење, у позадини нема ничега што се тиче економије и енергетике. То је потпуно политичко рјешење", истакао је руски амбасадор.

Боцан-Харченко је још једном поновио да је "Гаспром" поуздан партнер и да жели и воли да каже да "руска страна нема намјеру да у овој ситуацији окрене леђа Србији".

"У склопу наше билатералне сарадње Србија ће имати енергетску безбједност као и до сада", поручио је амбасадор Руске Федерације у Београду.

Додао је да ће наредних дана бити настављени контакти и да ће "можда бити и нешто ново".

