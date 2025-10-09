Logo

Вучић: Забрињавајућа намера да се настави са наоружавањем Приштине

Фото: Tanjug / AP

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је забрињавајућа намјера да се настави са наоружавањем приштинских безбједносних снага и трансформацијом у "војску Косова" и позвао све да поштују норме међународног јавног права, Повељу УН и резолуције УН.

Вучић је, коментаришући то што је Турска допремила Приштини 1.000 дронова, казао да то није сила која може Србију да уплаши, побиједи, угрози, али да је забрињавајућа намјера да се с тим настави.

У Приштини је у сриједу објављено да су стигли дронови Skydagger поручени од Турске, а према наводима премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија, стигле су "хиљаде дронова".

Приштина је раније набавила и турске дронове ТБ2 бајрактар и америчке дронове пума.

"Привремене институције у Приштини покушавају да реализују тзв. десетогодишњи план транзиције косовских безбедоносних снага у војску Косова. За ту намену они опредељују буџетска средства, а опремање сложеним борбеним системима се интензивира, у чему предњачи Турска", казао је Вучић.

Додао је да им сви остали, Нијемци, Енглези, Хрвати, Словенци, дају понешто.

ruza smrt in memoriam

Култура

Популарна глумица умрла након бициклистичке несреће

"Неки им дају шлемове, неки им дају панцире, неки ТКИ опрему, униформе, средства за личну заштиту војника, Велика Британија опрему за стрелиште, полигоне за физичку обуку, Немачка преко 300 камиона и осталих транспортних возила, 375 комада возила за разбијање демонстрација, центар за симулације, санитетску опрему, кабинет за учење немачког језика", навео је Вучић.

Наводећи да је "снажно реаговао на додатно наоружавање Албанаца на Косову од стране Турске", Вучић је рекао да то није од јуче и да ће опет разговарати са турским предсједником Реџепом Тајипом Ердоганом, за којег је рекао да је велики лидер којем ће увијек бити добар домаћин.

Нагласио је да је његов посао да, када види да је његов народ угрожен противзаконитом испоруком оружја, стане на страну свога народа и да се бори за интересе свога народа.

"И сасвим сигурно ћу разговарати са Ердоганом и то не први пут. Наиме, већ пре више од годину дана, у разговору у њиховом представништву при УН, имали смо билатерални састанак, на којем сам га замолио да прекину са наоружавањем Приштине", рекао је Вучић.

Додао је да је том приликом указао на Резолуцију СБ УН 1244, али и на друге акте.

Исту молбу, како је навео, упутио је и Американцима, а онда су они ипак Приштини одобрили ракете џавелин, преноси Тан‌југ.

Luka Petrović

Република Српска

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

Вучић је истакао да Србија захтијева и моли Уједињене нације да реагују и да се поштују резолуције које су УН донијеле и да се поштују повеље УН.

"Нама у овом тренутку није потребно даље заоштравање, чуваћемо мир и стабилност. Молимо наше турске партнере, молимо их још једном да разговарају са нама, да уваже наше интересе", нагласио је Вучић.

