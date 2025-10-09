Вучић: Рафинерија може да ради до 1. новембра без новог дотока нафте

Извор:
09.10.2025
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да су јутрос у шест сати ступиле на снагу санкције САД НИС-у.
"То је лоша вијест за нашу земљу. Очекивана и вишеструко лоша за Србију. То није питање пословања само једне компаније. То су тешке посљедице у политичком, економском, социјалном смислу. Ово није уперено против појединца, некога у државном апарату, ово је нешто што ће да погоди сваког грађанина. Морамо да будемо јединствени и налазимо рјешења", рекао је Вучић.
Предсједник је рекао да не можемо са радошћу да пристајемо на моделе отимања нечије имовине.
" То је наша политичка одлука", рекао је Вучић.
Хрвати су најавили, како је рекао предсједник, да ЈАНАФ прекида доток нафте.
"Реална је процјена да рафинерија може да ради до 1. новембра без новог дотока нафте", рекао је Вучић и додао да је јутрос разговарао са амбасадором Русије у Србији Александром Боцан-Харченком.
Вучић је поручио грађанима да не брину, јер резерви горива има довољно.
Како је навео, "нико од јутрос, када је у питању авио превоз, није хтио сертификовану НИС нафту".
"Успјели смо то да ријешимо преко кувајтских партнера, имамо керозина", истакао је.
Мазута, како је навео, имамо за 120 дана, јер је "држава скупљала као хрчак".
Америчке санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) ступиле су јутрос на снагу, послије седам одлагања, саопштено је из ове компаније.
НИС је обавијестио јавност да компанији до сада није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање.
