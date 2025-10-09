Огласили се НИС-а: Има довољно залиха, нема разлога за панику

09.10.2025
Нафтна индустрија Србије /НИС/ спремно је дочекала америчке санкције, обезбијеђено је довољно залиха нафтних деривата и сирове нафте и нема разлога за панику, нити да се стварају редови на пумпама, изјавила је директор Департмана за малопродају компаније Бојана Радојевић.
"Наше бензинске станице су оптимално снабдјевене свим врстама нафтних деривата, имамо довољне количине залиха, а компанија се уједно потрудила и да обезбеди довољне количине сирове нафте, што нам је изузетно важно за даљу производњу", рекла је Радојевићева.
Није продужена лиценца, Вашингтон је увео санкције НИС-у!
Она је додала да се продаја одвија као и у редовном режиму, те да не постоје никаква ограничења о количинама које се могу преузети, тако да нема потребе за стварање залиха.
"Снабдијевање ће бити уредно и у наредном периоду", рекла је Радојевићева за Танјуг.
Санкције које су Сједињене Државе увеле НИС-у због већинског руског власништва у компанији ступиле су јутрос на снагу, након што Вашингтон није продужио лиценцу.
