Оштра реакција Вучића због дронова: Ужаснут сам понашањем Турске

08.10.2025

19:06

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Србије Александар Вучић осудио је данас ново наоружавање приштинских власти које чини Турска, истичући да је ужаснут понашањем Турске и бруталним кршењем Повеље УН и Резолуције Савјета безбједности УН 1244.

"Сада је потпуно јасно да Турска не жели стабилност Западног Балкана и да поново сања обнову Отоманске империје. Србија је мала земља, али смо добро разумјели поруку!", истакао је Вучић у објави на Инстаграму.

У Приштини је раније данас објављено да су стигли дронови "Скајдегер" поручени од Турске, а према наводима премијера привремених приштинских институција Аљбина Куртија стигло је хиљаде дронова.

Приштина је раније набавила и турске дронове ТБ2 "Бајрактар" и америчке дронове "Пума".

Према Резолуцији 1244 Савјета безбедности УН, КФОР је једина оружана сила на Косову и Метохији, а тај документ је предвиђао и демилитаризацију тзв. ОВК и других наоружаних група Албанаца.

Приштина је, међутим, 2009. године формирала тзв. косовске безбједносне снаге (КБС) од косовског заштитног корпуса, односно пређашње тзв. ОВК, а скупштина привремених институција је 2018. године, без присуства српских представника, усвојила закон о трансформацији тзв. КБС у војску.

Александар Вучић

Тренутно на програму

