Logo

За погибију читаве породице 12 године затвора за војника!

Извор:

Б92

08.10.2025

12:40

Коментари:

0
За погибију читаве породице 12 године затвора за војника!

Апелациони суд у Крагујевцу правоснажно је осудио припадника Војске Србије М.В. из Ниша, на казну затвора од 12 година.

Он је оптужен да је у месту Бојанићи 12. септембра прошле године управљајући теретним борбеним возилом изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуло пет особа.

Другостепени суд је одбио жалбе и потврдио првостепену пресуду Вишег суда у Краљеву, речено је за Тан‌југ у Апелационом суду у Крагујевцу.

несрећа ибарска

Хроника

Детаљи стравичног удеса на путу Краљево-Рашка: Погинула петочлана породица

Апелациони суд је у образложењу пресуде навео да је у првостепеном поступку правилно и потпуно утврђено чињенично стање, као и да је првостепени суд извео правилан закључак да је окривљени извршио кривично дело за које је оглашен кривим.

Он је осуђен за кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.

У казну затвора му је урачунато вријеме проведено у притвору од 21. септембра прошле године.

Истом пресудом њему је изречена мјера безбједности забране управљања моторним возилом "Б" и "Ц" од пет година, од дана правоснажности пресуде, с тим што се вријеме проведено у затвору не урачунава у вријеме трајања мјере.

Оштећени су упућени на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтјева.

nesreca srbija

Хроника

Рођака Дијане Кутлачић која је погинула код Рашке испричала потресне детаље несреће

Истрагом је утврђено да је М.В. управљао борбеним возилом Војске Србије марке ПАСАРС, типа самосходни топ, под дејством алкохола 0,37 промила алкохола у крви, због чега није био способан да безбједно управља возилом, прешао и супротну траку и ударио у возило марке "форд фокус".

Путничким возилом је управљао Данијел Лазовић, а које возило је након судара подлетјело под теретно возило.

На лицу мјеста су преминули Данијел Лазовић, Дијана Кутлачић и деца Л.Л. (рођен 2017. године), Л.Л. (рођена 2014. године) и М.Л. (рођена 2023. године).

Сапутник у возилу Мирјана Лазовић је том приликом задобила тешке тјелесне повреде.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Kraljevo

pogibija

vojnik

Vojska Srbije

Borbeno vozilo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Погледајте умијеће Богдана Богдановића са фудбалском лоптом

Кошарка

Погледајте умијеће Богдана Богдановића са фудбалском лоптом

1 ч

0
Право чудо! Непокретан дјечак стао на ноге, снимак топи срца

Занимљивости

Право чудо! Непокретан дјечак стао на ноге, снимак топи срца

1 ч

0
Један производ ће уклонити проблем црних мрља на силикону око каде "преко ноћи"

Савјети

Један производ ће уклонити проблем црних мрља на силикону око каде "преко ноћи"

1 ч

0
ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

Економија

ЈАНАФ добио дозволу за још седам дана

1 ч

0

Више из рубрике

Серијског силоватеља Игора Милошевића чека вишегодишња казна

Србија

Серијског силоватеља Игора Милошевића чека вишегодишња казна

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Србија

Најпознатији серијски силоватељ у Србији поново иза решетака: Ево колико година је добио

1 ч

0
Историјски подухват српских љекара: Појавила се нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

Србија

Историјски подухват српских љекара: Појавила се нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

2 ч

0
Снијег на Јахорини

Србија

Муке мјештана прокупачких села: ''Бацили смо пун замрзивач хране, струје нема већ пети дан''

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

43

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

13

30

Откривен биолошки доказ продуженог ковида

13

28

Умро Милош Миша Маринковић

13

28

Кренули у потрагу за несталим туристом, па дошли до хорор открића

13

24

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner