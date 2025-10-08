За погибију читаве породице 12 године затвора за војника!

Извор:
Апелациони суд у Крагујевцу правоснажно је осудио припадника Војске Србије М.В. из Ниша, на казну затвора од 12 година.
Он је оптужен да је у месту Бојанићи 12. септембра прошле године управљајући теретним борбеним возилом изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуло пет особа.
Другостепени суд је одбио жалбе и потврдио првостепену пресуду Вишег суда у Краљеву, речено је за Танјуг у Апелационом суду у Крагујевцу.
Апелациони суд је у образложењу пресуде навео да је у првостепеном поступку правилно и потпуно утврђено чињенично стање, као и да је првостепени суд извео правилан закључак да је окривљени извршио кривично дело за које је оглашен кривим.
Он је осуђен за кривично дјело тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја.
У казну затвора му је урачунато вријеме проведено у притвору од 21. септембра прошле године.
Истом пресудом њему је изречена мјера безбједности забране управљања моторним возилом "Б" и "Ц" од пет година, од дана правоснажности пресуде, с тим што се вријеме проведено у затвору не урачунава у вријеме трајања мјере.
Оштећени су упућени на парнични поступак ради остваривања имовинско-правног захтјева.
Истрагом је утврђено да је М.В. управљао борбеним возилом Војске Србије марке ПАСАРС, типа самосходни топ, под дејством алкохола 0,37 промила алкохола у крви, због чега није био способан да безбједно управља возилом, прешао и супротну траку и ударио у возило марке "форд фокус".
Путничким возилом је управљао Данијел Лазовић, а које возило је након судара подлетјело под теретно возило.
На лицу мјеста су преминули Данијел Лазовић, Дијана Кутлачић и деца Л.Л. (рођен 2017. године), Л.Л. (рођена 2014. године) и М.Л. (рођена 2023. године).
Сапутник у возилу Мирјана Лазовић је том приликом задобила тешке тјелесне повреде.
