Муке мјештана прокупачких села: ''Бацили смо пун замрзивач хране, струје нема већ пети дан''

08.10.2025

09:25

Снијег на Јахорини
Фото: Screenshot

Невријеме које је погодило куршумлијска села изазвало је велике проблеме обилним влажним снијегом, који је обарао дрвеће и електричне стубове.

Без струје, храна у замрзивачима се квари, веза са свијетом прекинута, а стрпљење на измаку, кажу мјештани Дединца, који већ пети дан немају снабдјевање електричном енергијом, нити неку охрабрујућу информацију када би њиховим мукама могао доћи крај.

"Струје већ пети дан нема, замрзивачи, све што је било од намирница морало је да се баци. Немамо за мужу крава, ручно то радимо, лактофриз нема струју за хлађење млијека и то је тешко за одржавање. Без сигнала смо тако да и са тим имамо проблем, не можемо да контактирамо шта раде, шта се дешава и докле су стигли са отклањањем кварова, тако да се још ништа не зна", каже Радољуб Милошевић, из овог села.

Дединац чине четири засеока са педесет мјештана који се углавном баве воћарством и сточарством. Имају пет мини фарми музних крава и у оваквим ситуацијама за млијеко и рад лактофриза једини спас су агрегати, за чији рад су неопходне десетине литара горива.

Проко Пантовић, предсједник МЗ Дединац, додаје: "Неко има агрегат, неко није у могућности да купи агрегат и шта ће он, мора само да гледа у небо и да се моли Богу да што прије дођу и направе струју. Направљено је прилично штете на нисконапонској мрежи, то смо сами обилазили и кад буду оспособили далековод тешко да ћемо да имамо струју, што се тиче нисконапонске мреже."

Мјештани Дединца, околних засеока и села одувијек су се борили са лошим условима живота, а главни проблем су путеви који су и радницима Електродистрибуције главна препрека да буду ефикаснији у раду.

ЕДС Куршумлија: Када ће сви добити напајање немогуће рећи

Александар Радуловић, руководилац ЕДС Куршумлија, објашњава: "У том тренутку смо имали 11 далеководних праваца који су били без напона. Њихова укупна дужина је негде око 320 километара, што је велика раздаљина за обилазак и за санирање штета. Наше екипе су све на терену. Време када ће сви наши мјештани, наши суграђани добити напајање не могу тачно да дам, зато што је то необјективно јер је, понављам, материјална штета огромна."

Санација електромреже на читавом подручју општине Куршумлија потрајаће због неприступачног терена и великог броја оштећења. Без струје и даље је 2.000 потрошача, преноси РТС.

