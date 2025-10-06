Опрез: Коловози претежно клизави, видљивост смањена

Извор:
СРНА
06.10.2025
08:00
Коментари:0
У Републици Српској и ФБиХ коловози су претежно клизави, видљивост је смањена у котлинама, дуж ријечних токова и у вишим предјелима, а у усјецима је повећана опасност од одрона.
Из Ауто-мото савеза Српске саопштено је да се од 7.00 до 17.00 часова изводе радови на магистралном путу Брчко-Бијељина, па се саобраћај одвија успорено са прекидима од 10 минута.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком. Саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
На магистралном путу Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта, у мјесту Рогоушићи због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због деминирања терена на магистралном путу Устипрача-Ново Горажде, код деминерског радилишта "Гајеви", радним данима од 8.00 до 14.50 часова долазиће до получасовних обустава саобраћаја, а возила ће се пропуштати у трајању од 10 минута.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Усљед активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
До повремених застоја од 7.00 до 17.00 часова долази и на магистралном путу Добро Поље-Миљевина /Сијерачке стијене/ због санације клизишта.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, а наизмјеничним пропуштањем возила на путу Укрина-Горња Вијака.
На регионалном путу Прибој-граница Република Српска/Федерација БиХ /Шибошница/, дионица Мачковац-Пипери забрањено је одвијање саобраћаја за сва возила због оштећења моста у Мачковцу, те на дионици регионалног пута Пипери-Главичице.
Због радова на санацији коловоза на магистралном путу Јабланица-Блидиње /на дионици Јабланица-Косне Луке/ путничка возила до 3,5 тоне укупне масе саобраћају успорено, наизмјеничним пропуштањем возила сваким даном, осим недјеље, од 7.00 до 17.30 часова. За возила преко 3,5 тоне укупне масе саобраћај је обустављен.
Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на магистралним путу: Зеница-Добој /на дионици Доња Враца-Лијешница/, Тузла-Орашје /Церик/, Јабланица-Прозор /насеље Мирци/, Семизовац-Олово, Мостар-Читлук /на улазу у Читлук/ и Јајце-Црна Ријека.
Због неопходних радова обустављен је саобраћај на регионалном путу Завидовићи-Каменица и преусмјерен на алтернативне правце.
Због превоза вангабаритног терета, моле се возачи теретних моторних возила да од 7.00 до 10.00 часова не користе путни правац Купрес-Шуица-Томиславград-Каменско, већ да користе путни правац Каменско-Ливно-Шуица-Купрес.
На граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
На граничном прелазу Каракај код Зворника забрањен је саобраћај за возила преко пет тона највеће дозвољене масе, која се преусмјеравају се на нови мост "Братољуб" у Братунцу и на прелаз Рача.
Шлепери и теретна моторна возила могу саобраћати на прелазу Шепак од 9.00 до 13.00 и од 22.00 до 6.00 часова.
