Јујићева данас у посјети Источном Сарајеву, Мостару, Љубињу и Требињу

СРНА
06.10.2025
07:54
Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић посјетиће данас општине Источни Мостар и Љубиње, те град Требиње.
Састанак са начелником општине Источни Мостар Божом Сјераном планиран је у 9.00 часова, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Српске.
У 12.00 часова у Љубињу је предвиђен састанак са начелником Стевом Драпићем.
Након састанака биће објављена саопштења.
У 14.30 часова планиран је састанак Јујићеве са градоначелником Требиња Мирком Ћурићем.
Снимање кадрова и фотографисање биће омогућени на почетку састанка, а изјаве за медије предвиђене су након састанка
