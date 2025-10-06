Logo

Јујићева данас у посјети Источном Сарајеву, Мостару, Љубињу и Требињу

СРНА

06.10.2025

07:54

Јујићева данас у посјети Источном Сарајеву, Мостару, Љубињу и Требињу
Фото: АТВ

Министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић посјетиће данас општине Источни Мостар и Љубиње, те град Требиње.

Састанак са начелником општине Источни Мостар Божом Сјераном планиран је у 9.00 часова, саопштено је из Министарства управе и локалне самоуправе Српске.

У 12.00 часова у Љубињу је предвиђен састанак са начелником Стевом Драпићем.

Након састанака биће објављена саопштења.

У 14.30 часова планиран је састанак Јујићеве са градоначелником Требиња Мирком Ћурићем.

Снимање кадрова и фотографисање биће омогућени на почетку састанка, а изјаве за медије предвиђене су након састанка

Senka Jujić

posjeta

ministar

