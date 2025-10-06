Logo

Рецепт за домаћи кечап који траје цијелу зиму: Густ, мирисан и бољи од сваког куповног!

06.10.2025

07:48

Рецепт за домаћи кечап који траје цијелу зиму: Густ, мирисан и бољи од сваког куповног!
Фото: Pexel/Taha Çendek

Када јесен закуца на врата, а кухињом се разлије мирис парадајза и печених паприка, знате да је стигло вријеме зимнице. Док се с прозора види магла, а у шерпи тихо крчка парадајз, тај тренутак мирише на топлину дома – на дјетињство, сигурност и љубав коју су наше баке стављале у сваку флашу домаћег кечапа.

Некада је свака кућа имала свој тајни рецепт, а данас, док јуримо између обавеза, све чешће посежемо за оним куповним. Али, ништа не може да замијени домаћи кечап – густ, мирисан и природан, без адитива и хемије, који се прави само једном годишње, а једе цијеле зиме.

6335814592abc ajvar screenshot youtube

Занимљивости

Како је ајвар добио име

Зашто је домаћи кечап бољи од куповног

Куповни кечап има рок трајања, али нема душу.

Индустријске верзије обично садрже вјештачке заслађиваче, згушњиваче и боје, док домаћи кечап чува чисту есенцију парадајза и паприке, богату ликопеном – моћним антиоксидансом који јача имунитет и штити срце.

Овај природни еликсир може да стоји мјесецима без конзерванса, а притом има укус који вас враћа у дјетињство, у вријеме када се свака тегле пунила пажњом и поносом.

Састојци за домаћи кечап:

3 кг зрелог парадајза

1 кг црвене паприке (меснате и слатке)

2 главице црног лука

3 чена бијелог лука

2 дл сирц́ета

150 г шећера

1 кашика ситне соли

1 кашичица мљевеног бибера

½ кашичице љуте паприке (по жељи)

1 кашичица каранфилића или мало цимета

1 дл уља (опционо, за кремасту текстуру)

Ајвар

Савјети

Оригинални рецепт за прави лесковачки ајвар

Припрема домаћег кечапа:

Оперите парадајз и паприку, одстраните петељке и сјеменке. Исијеците на комаде, додајте лук и ченове бијелог лука, па ставите у велики лонац. Додајте мало воде, тек да не загори док не пусти сопствени сок.

Кувајте поврће на лаганој ватри око 45 минута. Повремено мјешајте, а када омекша и смјеса постане густа, склоните с ватре. Ово је тренутак када цијела кућа мирише на љето које одлази – и то је знак да сте на добром путу.

Када се маса мало прохлади, пропасирајте је кроз цједиљку или пасирку. Добијени сос вратите на ринглу, додајте сирће, шећер, со, зачине и кувајте још сат времена. Ако желите да кечап буде гушћи и сјајнији, додајте на крају мало уља и пустите да још кратко ври.

Док је још врућ, сипајте домаћи кечап у стерилисане тегле или флаше, затворите и умотајте у деку да се полако хлади. Чува се мјесецима, а укус остаје као тек скуван – богат, пун и сочан.

Ајвар

Савјети

Рецепт за ајвар без пржења: Припремите најукуснију зимницу

Савјети за савршен домаћи кечап

За љуткасти кечап, додајте прстохват туцане паприке или мало чилија.

Ако волите слађу ноту, појачајте шећер или додајте кашику домаћег меда.

За најљепшу боју, бирајте парадајз воловско срце и паприку ајварку.

Ако желите италијанску арому, додајте суви оригано или босиљак.

Ајвар

Савјети

Како направити најљепши ајвар: Провјерени рецепт са ''малим тајнама''

Мали трик за крај

Када отворите флашу домаћег кечапа, додајте кашичицу у сос за шпагете, сложенац или гулаш – и добићете потпуно нови ниво укуса.

Јер, домаћи кечап није само додатак јелима. Он је успомена у тегли, доказ да једноставне ствари имају најјачи мирис.

(Она.рс)

