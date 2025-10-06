Рецепт за домаћи кечап који траје цијелу зиму: Густ, мирисан и бољи од сваког куповног!

06.10.2025
Када јесен закуца на врата, а кухињом се разлије мирис парадајза и печених паприка, знате да је стигло вријеме зимнице. Док се с прозора види магла, а у шерпи тихо крчка парадајз, тај тренутак мирише на топлину дома – на дјетињство, сигурност и љубав коју су наше баке стављале у сваку флашу домаћег кечапа.
Некада је свака кућа имала свој тајни рецепт, а данас, док јуримо између обавеза, све чешће посежемо за оним куповним. Али, ништа не може да замијени домаћи кечап – густ, мирисан и природан, без адитива и хемије, који се прави само једном годишње, а једе цијеле зиме.
Куповни кечап има рок трајања, али нема душу.
Индустријске верзије обично садрже вјештачке заслађиваче, згушњиваче и боје, док домаћи кечап чува чисту есенцију парадајза и паприке, богату ликопеном – моћним антиоксидансом који јача имунитет и штити срце.
Овај природни еликсир може да стоји мјесецима без конзерванса, а притом има укус који вас враћа у дјетињство, у вријеме када се свака тегле пунила пажњом и поносом.
Састојци за домаћи кечап:
3 кг зрелог парадајза
1 кг црвене паприке (меснате и слатке)
2 главице црног лука
3 чена бијелог лука
2 дл сирц́ета
150 г шећера
1 кашика ситне соли
1 кашичица мљевеног бибера
½ кашичице љуте паприке (по жељи)
1 кашичица каранфилића или мало цимета
1 дл уља (опционо, за кремасту текстуру)
Припрема домаћег кечапа:
Оперите парадајз и паприку, одстраните петељке и сјеменке. Исијеците на комаде, додајте лук и ченове бијелог лука, па ставите у велики лонац. Додајте мало воде, тек да не загори док не пусти сопствени сок.
Кувајте поврће на лаганој ватри око 45 минута. Повремено мјешајте, а када омекша и смјеса постане густа, склоните с ватре. Ово је тренутак када цијела кућа мирише на љето које одлази – и то је знак да сте на добром путу.
Када се маса мало прохлади, пропасирајте је кроз цједиљку или пасирку. Добијени сос вратите на ринглу, додајте сирће, шећер, со, зачине и кувајте још сат времена. Ако желите да кечап буде гушћи и сјајнији, додајте на крају мало уља и пустите да још кратко ври.
Док је још врућ, сипајте домаћи кечап у стерилисане тегле или флаше, затворите и умотајте у деку да се полако хлади. Чува се мјесецима, а укус остаје као тек скуван – богат, пун и сочан.
За љуткасти кечап, додајте прстохват туцане паприке или мало чилија.
Ако волите слађу ноту, појачајте шећер или додајте кашику домаћег меда.
За најљепшу боју, бирајте парадајз воловско срце и паприку ајварку.
Ако желите италијанску арому, додајте суви оригано или босиљак.
Када отворите флашу домаћег кечапа, додајте кашичицу у сос за шпагете, сложенац или гулаш – и добићете потпуно нови ниво укуса.
Јер, домаћи кечап није само додатак јелима. Он је успомена у тегли, доказ да једноставне ствари имају најјачи мирис.
