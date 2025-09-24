Logo

Како направити најљепши ајвар: Провјерени рецепт са ''малим тајнама''

Како направити најљепши ајвар: Провјерени рецепт са ''малим тајнама''
Ако било кога са ових простора питате који је саставни дио зимнице, свако ће вам без размишљања одговорити да је то ајвар.

Свака домаћица има своју верзију ајвара. Неко воли благи, неко зачињени, неко додаје нетрадиционалне зачине, док неко воли минимализам и традицију.

Међутим, да бисте припремили добар ајвар потребно је да знате „мале тајне“ уз који ће бити савршено укусан.

Ајвар се прави од чисте паприке, а вријеме пржења ајвара зависи од неколико фактора: количине паприке, јачине ватре, врста паприке и количине воде у њима.

Зато је важно да се паприке добро оциједе прије спремања.

Састојци:

5 кг паприка

250мл уља

1 кашика соли

1 кашика винског сирћета

Ако хоћете пикантно љут ајвар на 25 кг паприка додајте 1 кг љутих паприка.

Припрема:

Паприке добро оперите, обришите и ставите их да се пеку. Добро их испеците са свих страна и стављајте их у најлонске кесе да би сте их лакше огулили. Кад сте завршили са печењем, огулите паприке и добро очистите сјеменке. Оставите да се преко ноћи оциједе.

Сљедећи дан паприке самељете на машини за мљевење. Кад сте завршили са мљевењем паприка, науљите мало шерпу и ставите паприке у шерпу за пржење.

Шерпу са паприкама ставите на ватру и мијешајте, истовремено ставите и уље да вам се добро загрије. Док се уље грије ви мијешајте паприке у шерпи на средњој, не на јакој ватри, око двадесетак минута.

Онда сипајте загријано уље на паприке и све вријеме мијешајте на средњој ватри. Ајвар треба пржити 2 до 3 сата од првог кључа. Ајвар је готов тада када прођете кашиком по средини и видите добро дно шерпе.

Пола сата прије крај пржења ставите тегле у рерну на 100 степени Целзијуса. Пред сам крај пржења додајте со и сирће и врућ ајвар сипајте у вруће тегле.

Затворите добро тегле и вратите у релну на 75 степени Целзијуса још један сат. Оставите тегле у затворену рерну док се сасвим не охладе.

