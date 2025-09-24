Logo

Изгледаће као нов! Ово је најбољи трик за чишћење екрана телевизора

24.09.2025

11:18

Коментари:

0
Изгледаће као нов! Ово је најбољи трик за чишћење екрана телевизора
Фото: Pixabay

Чишћење екрана телевизора не мора да буде компликовано. Уз неколико једноставних корака и ствари које већ имате код куће, можете за тили час да освјежите свој уређај, уклоните прашину и флеке и при том заштитите површину од могућих огреботина или оштећења.

Важно је да редовно чистите екран телевизора како би се спријечило накупљање прашине и нечистоће, јер то може изазвати огреботине. Препоручују се благи, кружни покрети – од центра ка ивицама, како би се притисак равномјерно распоредио и избјегло оштећење заштитног слоја екрана.

Никако не би требало користити папирне убрусе, грубе марамице или агресивна хемијска средства, јер могу оставити трајне трагове или истрошити површину.

Horoskop

Занимљивости

Ови знакови хороскопа су на ''црној листи'' до краја године

Најбоље је имати посебну микрофибер крпу намењену само за то, како се не би преносили остаци прљавштине са других површина.

Додатни трик је да прво обришете ивице и рам телевизора, где се прашина највише скупља, па тек онда да пређете на сам екран. Такође, можете користити четку са меким влакнима или малу сликарску четкицу да уклоните прашину из вентилационих отвора и са дугмића, како се не би поново таложила на екрану, преноси Жена Блиц.

Подијели:

Тагови:

čišćenje

televizor

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почела је владавина Вага: У једној ствари су најпосебнији знак хороскопа

Занимљивости

Почела је владавина Вага: У једној ствари су најпосебнији знак хороскопа

1 ч

0
Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао

Свијет

Ученик (14) избо ножем наставницу музичког, па побјегао

1 ч

0
Илустрација

Хроника

Осумњичени за тероризам остаје иза решетака, наложено психијатријско вјештачење

1 ч

0
Ђурић и Сијарто у Њујорку потврдили одличну билатералну сарадњу

Србија

Ђурић и Сијарто у Њујорку потврдили одличну билатералну сарадњу

1 ч

0

Више из рубрике

Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

Савјети

Ево како да правилно хидрирате кожу током јесени

17 ч

0
Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

Савјети

Овим навикама несвјесно уништавате своју веш машину

17 ч

0
Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

Савјети

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

17 ч

0
Ова биљка привлачи срећу и новац у ваш дом

Савјети

Ова биљка привлачи срећу и новац у ваш дом

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

14

Поплаве паралисале Далмацију: Улице претворене у језера, киша не престаје да пада

12

13

Тужиоци траже смртну казну: Мушкарац оптужен за четвороструко убиство

11

59

Преминуо војвода Василије Видовић Васке

11

57

Исламисти кривична пријава, казне и због ”Весели се српски роде”!

11

52

Пренос: Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner