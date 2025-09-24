Изгледаће као нов! Ово је најбољи трик за чишћење екрана телевизора

Чишћење екрана телевизора не мора да буде компликовано. Уз неколико једноставних корака и ствари које већ имате код куће, можете за тили час да освјежите свој уређај, уклоните прашину и флеке и при том заштитите површину од могућих огреботина или оштећења.

Важно је да редовно чистите екран телевизора како би се спријечило накупљање прашине и нечистоће, јер то може изазвати огреботине. Препоручују се благи, кружни покрети – од центра ка ивицама, како би се притисак равномјерно распоредио и избјегло оштећење заштитног слоја екрана.

Никако не би требало користити папирне убрусе, грубе марамице или агресивна хемијска средства, јер могу оставити трајне трагове или истрошити површину.

Најбоље је имати посебну микрофибер крпу намењену само за то, како се не би преносили остаци прљавштине са других површина.

Додатни трик је да прво обришете ивице и рам телевизора, где се прашина највише скупља, па тек онда да пређете на сам екран. Такође, можете користити четку са меким влакнима или малу сликарску четкицу да уклоните прашину из вентилационих отвора и са дугмића, како се не би поново таложила на екрану, преноси Жена Блиц.