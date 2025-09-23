Logo

Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

23.09.2025

18:27

Фото: Pixabay

У свакој башти су увијек и природно присутно врућина, влага и вјетар а то су и погодни услови за развој гљивица и разних инсеката, па цвијеће врло лако може да изгуби своју љепоту и снагу поред ових пошасти.

Умјесто хемије, које често више штети него користи, постоје провјерени природни начини да заштитите своје биљке и сачувате вашу башту.

Ево неколико трикова које користе само искусни баштовани:

1. Редовна контрола

Најбоља превенција је да често погледате биљке. Обратите пажњу на листове (посебно с доње стране), пупољке и стабљике. Ако примјетите мрље, рупице или ситне напаснике попут ваши или паукове гриње – реагујте одмах.

2. Бијели лук као природни штит

Бијели лук важи за природни антибиотик, а исто тако чува и биљке. Само здробите пар ченова, прелијте литром воде и оставите 24 сата. Проциједите и попрскајте по цвијећу – одбија инсекте и смањује ризик од гљивица.

3. Сода бикарбона против гљивица

Ако примјетите пепелницу или сличне болести, раствор соде бикарбоне је одлична прва помоћ. Кашичицу соде помијешајте с литром воде и пар капи природног детерџента. Прскајте једном недјељно, али никад по јаком сунцу.

4. Коприва за јаче биљке

Коприва није само коров – она је савезник. Потопите је у воду и оставите да одстоји неколико дана, а затим добијеном течношћу прскајте биљке. Одбија штеточине и додатно храни биљке минералима.

5. Природни сапун против напасника

Кашичицу благог природног сапуна растворите у литри воде и попрскајте заражене биљке. Довољно је да угуши ваши, гриње и друге ситне напаснике, а да не оштети цвијет и биљке.

Биљке

Коментари (0)
