Уз један трик ваше биљке и цвијеће бујаће све до касне јесени

Крстарица
23.09.2025
18:27
У свакој башти су увијек и природно присутно врућина, влага и вјетар а то су и погодни услови за развој гљивица и разних инсеката, па цвијеће врло лако може да изгуби своју љепоту и снагу поред ових пошасти.
Умјесто хемије, које често више штети него користи, постоје провјерени природни начини да заштитите своје биљке и сачувате вашу башту.
Ево неколико трикова које користе само искусни баштовани:
Најбоља превенција је да често погледате биљке. Обратите пажњу на листове (посебно с доње стране), пупољке и стабљике. Ако примјетите мрље, рупице или ситне напаснике попут ваши или паукове гриње – реагујте одмах.
Бијели лук важи за природни антибиотик, а исто тако чува и биљке. Само здробите пар ченова, прелијте литром воде и оставите 24 сата. Проциједите и попрскајте по цвијећу – одбија инсекте и смањује ризик од гљивица.
Ако примјетите пепелницу или сличне болести, раствор соде бикарбоне је одлична прва помоћ. Кашичицу соде помијешајте с литром воде и пар капи природног детерџента. Прскајте једном недјељно, али никад по јаком сунцу.
Коприва није само коров – она је савезник. Потопите је у воду и оставите да одстоји неколико дана, а затим добијеном течношћу прскајте биљке. Одбија штеточине и додатно храни биљке минералима.
Кашичицу благог природног сапуна растворите у литри воде и попрскајте заражене биљке. Довољно је да угуши ваши, гриње и друге ситне напаснике, а да не оштети цвијет и биљке.
