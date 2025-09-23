Logo

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио

Педофил (26) осуђен због силовања шестомјесечне кћерке: Ево колику казну је добио
Фото: Pixabay

Монструм из Кентакија осуђен је на 30 година затвора због ужасног силовања своје шестомјесечне кћерке.

Микил Пукет (26) признао је кривицу за силовање своје кћерке у округу Вебстер након што је ухапшен због подлог чина у августу 2023. године, саопштила је канцеларија државног тужиоца у Кентуцкију крајем прошле недјеље, пренио је Дејли Мејл.

Дијете је првобитно лијечено у хитној помоћи болнице у Мадисонвилу, али је морало да буде пребачено у Нортонову дјечију болницу у Лоуисвилу, око 250 километара даље.

"Сваког дана, полиција и тужиоци у Кентакију гледају у мрак и виде нека од најгорих понашања која се могу замислити", рекао је државни тужилац Кентакија Расел Колман.

Пукет неће имати право на условну казну и има 10-годишњу заштитну наредбу да га држи подаље од дјетета, рекли су тужиоци.

Пукет ће 5 година послије пуштања на слободу бити под посебним третманом и надгледања, а мораће да се региструје као сексуални преступник до краја живота.

Пукет је ухапшен заједно са својом супругом Холи Џо Џонс 10. августа 2023. године. Истрага о пару почела је 7. августа, када је државна полиција Кентакија примила жалбу од особља болнице о шестомјесечном дјетету који је имао повреде у складу са злостављањем и нападом.

Полиција је ухапсила пар три дана касније због оптужби за напад првог степена и кривично злостављање дјетета млађег од 12 година. Два мјесеца касније, против Пукета су подигнуте још три кривичне оптужбе за силовање првог степена дјетета млађег од 12 година, инцест са дјететом млађим од 12 година и безобзирно угрожавање првог степена.

Он је признао кривицу за све оптужбе раније овог мјесеца. Велика порота у априлу 2024. одбила је да оптужи његову супругу.

Стопе злостављања дјеце у Кентакију су четврте по висини међу америчким државама, према најновијим подацима из извјештаја "Злостављање дјеце" америчког Министарства здравља и људских услуга Дјечијег бироа.

У извјештају је испитана статистика државе у 2023. години и утврђено је да је стопа жртава злостављања дјеце у Кентакију била 14,2 на 1,000 дјеце.

То значи да је 14 од сваких 1.000 дјеце у Кентакију искусило неки облик злостављања или запостављања током 2023. Стопа жртава злостављања дјеце у држави скоро је двоструко већа од националног просјека, који износи 7,4 на 1.000. Бебе млађе од једне године чине највећу стопу жртава у Кентакију.

