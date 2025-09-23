Штрбац: Гдје је запела цивилизација, а гдје ослијепило право?

Извор:
РТ Балкан
23.09.2025
17:56
Није било довољно протjеривање живих, већ је било потребно уништити и мртве. Степен цивилизованости једног друштва огледа се и у односу према мртвима, а гробље чува сjећање на покојне, она су наши трагови да смо постојали и да постојимо.
Међутим, деценијама уназад, понављају се исте сцене на Косову и Метохији, дijеловима Босне и Херцеговине и Хрватске: оскрнављена српска гробља, поломљени и оштећени крстови, поразбијани надгробни споменици, прекопани гробови покривени пijеском или бетоном.
Не ради се само о мржњи, већ је циљ избрисати траг о постојању и застрашити Србе да ту живе или да се врате.
Директор Документационо-информационог центра "Веритас" Саво Штрбац рекао је за РТ Балкан да гробља јесу обиљежја, између осталог, која најдуже трају. Истакао је да су Срби у многим мјестима статистичка грешка послије рата.
"Трагови постојања једне културе, народа и вере се уништавају. Споменици трају. Ми имамо на неким просторима, откада су дошли Словени на овај простор, трагове који су остали, а на основу којих историчари закључују гдје је ко живио у које вријеме", рекао је Штрбац.
Ако већ желите простор на коме су живјели Срби да буде без Срба, истакао је он, онда морате уништити и трагове да су они ту постојали.
"То Хрвати раде фантастично и многе ствари се на балканским просторима одвијају по хрватском моделу", рекао је Штрбац.
Истакао је да је на простору Хрватске и БиХ било такође преоравања и прекопавања на мало финије начине него што је то случај на Косову и Метохији.
Говорећи о томе како се то ради у Хрватској, навео је да на гробљима постоји закупнина на пет или десет година и ако се закуп не плати, онда се гробови на нешто "финији" начин прекопавају, само се посмртни остаци не пале и не бацају на депонију.
Хрвати су већ одавно почели да позивају Србе, додао је, путем некаквих објава или позива да плате закупнину или ће у супротном гробно мјесто бити одузето, продато, што значи да ће посмртни остаци бити негдје склоњени.
"Проблем је што Срби нису тамо и не читају то што пише на гробљима. Хрвати се у многим ситуацијама, па и у овим око гробаља, понашају као да није било ратова и као да су ти људи тамо и као да могу да дођу да то прочитају и плате", прецизирао је Штрбац.
Додао је да је онда у Хрватској донијет закон, а очекује се, како каже, да ће по њиховом моделу слично поступити и у БиХ и на КиМ, у коме се каже да ће бити уклоњени надгробни споменици који вређају националне, верске или моралне осјећаје Хрватске или вријеђају "вриједности Домовинског рата" или величају "побуњене Србе".
Навео је да је и прије закона ћирилица бола очи, али да је ово сада системски и да се руши под државном контролом.
Говорећи о наводном вређању националних и вјерских осјећања, подсјетио је да је највише споменика усташама никло у периоду од деведесете године, без обзира на осјећања оних малобројних Срба, Јевреја и Рома који су највише страдали за вријеме НДХ.
Додао је да је Европска унија, чија је чланица Хрватска тражила да ускладе прописе са њиховим прописима, немају механизме и алате да гледају како се то у пракси спроводи и када читате тај закон нећете закључити да има дискриминације.
Истакао је да му је веома драго што је у традицији српског народа да се поштује непријатељ.
