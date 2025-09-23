Logo

У којим годинама већина људи пронађе сродну душу

23.09.2025

17:21

Љубав загрљај море
Фото: Asad Photo Maldives/Pexels

Ако сте међу сретницима јер поред себе имате љубав свог живота, своју сродну душу, онда ћете се препознати у наредним реченицама:

- Довољан је само један поглед да знате о чему ваш партнер размишља.

- Не можете замислити свој живот без ње/њега.

илу-језеро-23092025

Занимљивости

Легенда о овом језеру леди крв у жилама

- Сваки ваш проблем заправо је заједнички.

- Једно другом сте безусловна подршка.

- Он/она је прва особа коју зовете кад вам се нешто догоди, а заједно сте савршени дуо који функционише на темељу компромиса.

Велики утицај има доб

Бројна истраживања су показала да је компатибилност на таквом нивоу права ријеткост. Љубав, колико год посебна и снажна била, није неуништива. Толико предивна у својој рањивости, љубав ипак тражи одрицање, труд, компромис и - зрелост.

Policija

Свијет

Димитрија случајно убио брат близанац

Према новим истраживања, доб има велик утицај на то хоћете ли пронаћи своју сродну душу. Ако љубав тражите док сте премлади, наићи ћете на одређене проблеме због мањка искуства и чињенице да још нисте до краја развили своју личност.

У раним двадесетим још нисмо сасвим сигурни како посложити животне приоритете, а њежна, заиграна и лепршава младост ипак нас тјера да будемо више концентрисани на себе.

Само дефинисане особе могу знати какву тачно особу и какав однос желе у свом животу, а ријетки су на то спремни у раним двадесетим. Зато врло мало људи у том животном периоду може пронаћи љубав свог живота.

Љубав у поодмаклим годинама

С друге стране, ако тражите љубав у поодмаклим годинама, онда тачно знате шта желите и нисте склони компромису који је круцијалан у изградњи праве, чврсте и искрене љубави. Вама није у плану градити живот с неком особом, већ изграђене животе довести у стање здраве коегзистенције.

POPLAVE-ITALIJA-230925

Свијет

Мајка и беба спасене са крова аутомобила из набујале ријеке: Испливао драматични снимак

У тим смо годинама још довољно млади да с неким градимо живот од самог почетка, а истовремено имамо довољно животног искуства које нам помаже да одаберемо особу која ће с нама корачати кроз живот.

Занимљив је закључак и да ће жене вјероватно раније пронаћи љубав свог живота, док ће мушкарци праву љубав осјетити нешто касније. Истраживачи су закључили да се то догађа због чињенице да мушкарци касније емоционално сазрију.

