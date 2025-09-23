Logo

Трамп: САД желе да зауставе развој нуклеарног оружја

СРНА

23.09.2025

17:12

0
Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД желе да зауставе развој нуклеарног оружја јер би његова употреба означила пропаст свијета.

- Желимо да се прекине развој нуклеарног оружја. Ако га икада употријебимо, свијет би буквално могао да пропадне. Не би било УН о којима би могло да се прича. Не би било ничега - рекао је Трамп у обраћању Генералној скупштини УН.

Он је истакао да САД имају најбоље оружје у свијету, али да мрзе да га користе.

- Имамо најјаче оружје на Земљи. Мрзимо да га користимо, али смо урадили нешто што су људи 22 године жељели да ураде са иранским капацитетом за обогаћивање уранијума - да га униште - навео је Трамп.

Он је довео у питање сврху УН, тврдећи да та свјетска организација није помогла у рјешавању глобалних сукоба током првих осам мјесеци његовог другог мандата на функцији предсједника САД.

- Био сам превише заузет радом на спасавању милиона живота, односно на спасавању и заустављању ових ратова, али касније сам схватио да УН нису ту уз нас. Нису биле ту. Размишљао сам о томе, заправо, након што се све догодило, не током ових преговора, који нису били лаки. Ако је тако, која је сврха УН? - упитао је Трамп.

Амерички предсједник додао је да су УН, упркос значајном потенцијалу за рјешавање глобалних сукоба, далеко од испуњења тог обећања.

Доналд Трамп

