Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча

23.09.2025

16:47

Силовао дјевојку (20) у љетовалишту: Полиција трага за нападачем, пронађена његова папуча
Фото: Pixabay

Њемачка полиција интензивно трага за мушкарцем који је у љетовалишту Гремиц, у округу Остхолштајн, напао и силовао дјевојку (20).

Злочин се догодио под окриљем ноћи, а полиција сада моли јавност за помоћ у идентификацији починиоца.

Истражиоци су објавили фоторобот осумњиченог, пише "Билд.де".

Напад се догодио у ноћи с 11. на 12. августа ове године, око 1 сат ујутро, у улици Хафкамп. Непознати мушкарац, који се наводно возио на бициклу, изненада је напао младу жену.

На мјесту злочина пронађена је Адидас папуча за коју се претпоставља да је испала нападачу.

Дјевојка се храбро и снажно бранила од нападача, при чему га је, према процјенама полиције, вјероватно и повриједила.

Вјерује се да би починилац могао имати видљиве повреде на лицу, горњем дијелу тијела или рукама, што би могло помоћи у његовом препознавању.

Како досадашња истрага није дала резултате, криминалистичка полиција у Нојштаду објавила је фоторобот састављен на основу исказа жртве.

Портпарол полиције потврдила је за "Билд" како се надају да ће објава фоторобота потакнути грађане да јаве кључне информације.

Тражени мушкарац описан је као особа висока око 1,70 метара и старија од 30 година. Фоторобот ће бити дистрибуисан и путем плаката широм Гремица.

Силовање

Њемачка

