Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име

Извор:

Телеграф

23.09.2025

15:42

Коментари:

0
Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име
Фото: Pixabay

Жена, која је убила двоје дјеце и њихова тијела оставила у коферу у напуштеном складишту на Новом Зеланду, осуђена је за убиство.

Хакјунг Ли је признала да је користила антидепресиве када је убила своју дјецу, узраста шест и осам година, 2018. године, али је порота одбацила њену одбрану да је била неурачунљива.

Четрдесетпетогодишњакиња је изручена Новом Зеланду крајем 2022. године, а убрзо након убистава побјегла је у своју домовину Јужну Кореју и промијенила име.

Њени адвокати су тврдили да су се убиства догодила након што је она пала у депресију након смрти мужа.

Међутим, тужиоци су рекли да, иако је вјероватно патила од депресије, то није било довољно да се поткријепи одбрана неурачунљивости и тврдили су да је Ли дјеловала "хладно и прорачунато" како би себично створила себи нови живот без дјеце.

Тијела дјеце су пронађена четири године након убистава када је Ли, држављанка Новог Зеланда, упала у финнсијске проблеме и престала да плаћа складиште.

Током изрицања пресуде стајала је погнуте главе. Њој ће казна бити изречена 26. новембра, а пријети јој затворска казна од најмање 10 година.

