Осуђена мајка чија су дјеца пронађена мртва у коферу: Након убиства промијенила име

Извор:
Телеграф
23.09.2025
15:42
Коментари:0
Жена, која је убила двоје дјеце и њихова тијела оставила у коферу у напуштеном складишту на Новом Зеланду, осуђена је за убиство.
Хакјунг Ли је признала да је користила антидепресиве када је убила своју дјецу, узраста шест и осам година, 2018. године, али је порота одбацила њену одбрану да је била неурачунљива.
Хроника
Нова трагедија на путу - погинуо мотоциклиста
Четрдесетпетогодишњакиња је изручена Новом Зеланду крајем 2022. године, а убрзо након убистава побјегла је у своју домовину Јужну Кореју и промијенила име.
Њени адвокати су тврдили да су се убиства догодила након што је она пала у депресију након смрти мужа.
Међутим, тужиоци су рекли да, иако је вјероватно патила од депресије, то није било довољно да се поткријепи одбрана неурачунљивости и тврдили су да је Ли дјеловала "хладно и прорачунато" како би себично створила себи нови живот без дјеце.
Наука и технологија
Фејсбук увео АИ асистента у апликацију за упознавање
Тијела дјеце су пронађена четири године након убистава када је Ли, држављанка Новог Зеланда, упала у финнсијске проблеме и престала да плаћа складиште.
Током изрицања пресуде стајала је погнуте главе. Њој ће казна бити изречена 26. новембра, а пријети јој затворска казна од најмање 10 година.
Друштво
56 мин0
Србија
57 мин0
Бања Лука
58 мин1
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
16
28
16
23
16
22
16
19
16
19
Тренутно на програму