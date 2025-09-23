Нова трагедија на путу - погинуо мотоциклиста

Извор:
Фактор.ба
23.09.2025
15:36
Мотоциклиста је погинуо у саобраћајној несрећи која се десила данас у 14.20 сати, потврдио је за "Фактор" портпарол МУП-а Средњобосанског кантона Хасан Хоџи.
Како је додао, несрећа се догодила у мјесту Винац, општина Јајце.
До трагедије је дошло приликом судара мотоцикла и теретног возила, додаје поменути портал.
На увиђај су изашли припадници ПУ Јајце.
