Нова трагедија на путу - погинуо мотоциклиста

Фактор.ба

23.09.2025

15:36

0
Фото: АТВ

Мотоциклиста је погинуо у саобраћајној несрећи која се десила данас у 14.20 сати, потврдио је за "Фактор" портпарол МУП-а Средњобосанског кантона Хасан Хоџи.

Како је додао, несрећа се догодила у мјесту Винац, општина Јајце.

До трагедије је дошло приликом судара мотоцикла и теретног возила, додаје поменути портал.

На увиђај су изашли припадници ПУ Јајце.

Саобраћајна несрећа

несрећа

Jajce

трагедија

