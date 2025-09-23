Политичар из БиХ приведен због насиља

Извор:
У недјељу, 21. септембра 2025. године у 06:40 сати у Полицијску управу Љубушки приступила је 59-годишњакиња из ширег подручја Љубушког и пријавила свог супруга, такођер 59-годишњака, због физичког напада.
Према наводима, супруг ју је истог дана око 05:30 сати испред породичне куће прво вербално, а потом и физички напао, при чему је задобила тјелесне повреде. Жени је пружена љекарска помоћ у Дому здравља Љубушки, потврдио је за "Бљесак.инфо" Марко Баножић, портпарол Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона.
Пријављени мушкарац приведен је у службене просторије ПУ Љубушки те је ухапшен због основа сумње да је починио кривично дјело насиља у породици из чланка 222. Кривичног закона ФБиХ.
Полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције ПУ Љубушки спроводе све потребне мјере и радње сходно Закону о заштити од насиља у породици и насиља према женама у ФБиХ. О случају је обавијештено Кантонално тужилаштво ЗХК.
Према незваничним информацијама ријеч је о политичару Д.Б. који је био активан у прошлом сазиву Скупштине Западнохерцеговачког кантона.
