Logo

Политичар из БиХ приведен због насиља

Извор:

Бљесак

23.09.2025

15:10

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

У недјељу, 21. септембра 2025. године у 06:40 сати у Полицијску управу Љубушки приступила је 59-годишњакиња из ширег подручја Љубушког и пријавила свог супруга, такођер 59-годишњака, због физичког напада.

Према наводима, супруг ју је истог дана око 05:30 сати испред породичне куће прво вербално, а потом и физички напао, при чему је задобила тјелесне повреде. Жени је пружена љекарска помоћ у Дому здравља Љубушки, потврдио је за "Бљесак.инфо" Марко Баножић, портпарол Министарства унутрашњих послова Западнохерцеговачког кантона.

novac evri

Свијет

У овој земљи пензионери имају већа примања него запослени

Пријављени мушкарац приведен је у службене просторије ПУ Љубушки те је ухапшен због основа сумње да је починио кривично дјело насиља у породици из чланка 222. Кривичног закона ФБиХ.

Полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције ПУ Љубушки спроводе све потребне мјере и радње сходно Закону о заштити од насиља у породици и насиља према женама у ФБиХ. О случају је обавијештено Кантонално тужилаштво ЗХК.

Представнички дом Парламентарне скупштине

БиХ

Срушена хитна процедура усвајања буџета, сједница се наставља сутра

Према незваничним информацијама ријеч је о политичару Д.Б. који је био активан у прошлом сазиву Скупштине Западнохерцеговачког кантона.

Подијели:

Тагови:

Насиље

насиље у породици

porodično nasilje

хапшење

Ljubuški

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Наставићемо да купујемо руску нафту

Свијет

Сијарто: Наставићемо да купујемо руску нафту

1 ч

0
Маска вирус прехлада жена болест

Свијет

Опасни вирус погађа Европу јаче него икад; Стручњак апелује

1 ч

0
Сутра претежно облачно и нестабилно

Друштво

Сутра претежно облачно и нестабилно

1 ч

0
Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

Република Српска

Будимир и Кострешевић на међународном сајму "ПАРТНЕР 2025"

1 ч

0

Више из рубрике

Спријечено кријумчарење деветоро странаца, ухапшене три особе

Хроника

Спријечено кријумчарење деветоро странаца, ухапшене три особе

2 ч

0
beba

Хроника

Ужас: Беба пала низ степенице породичне куће и умрла, мајку одмах ухапсили

2 ч

0
Хорор у БиХ: Син ножем избо мајку

Хроника

Хорор у БиХ: Син ножем избо мајку

2 ч

0
Пијаном возачу двије године затвора за погибију Стефана Тодоровића

Хроника

Пијаном возачу двије године затвора за погибију Стефана Тодоровића

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

23

Познато када почиње примање вакцине против рака

16

23

Шта је афричка свињска куга?

16

22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

16

19

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16

19

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner