Опасни вирус погађа Европу јаче него икад; Стручњак апелује

Број случајева вируса Западног Нила који расте широм Европе изазива забринутост међу грађанима и здравственим радницима, а климатске промјене играју кључну улогу у његовом ширењу.
Нови чланак објављен у European Journal of Internal Medicine пружа стручњацима смернице за препознавање и лијечење, с фокусом на заштиту најрањивијих група.
Вирус Западног Нила, који преносе комарци, први пут је откривен 1937. године у Уганди. Иако већина заражених (око 80%) не показује симптоме, код неких, посебно старијих особа и оних с ослабљеним имунолошким системом, болест може да проузрокује тешке неуролошке компликације, укључујући упалу мозга, што може довести до озбиљних посљедица или чак смрти.
Симптоми блажег облика укључују температуру, главобољу, болове у мишићима, умор, па чак и дијареју или повраћање.
"Климатске промјене омогућују комарцима који преносе вирус да се шире на нова подручја. Вирус Западног Нила сада се појављује у регијама Европе гдје прије није био забиљежен", упозорава др Емануел Дурант-Мангони, главни аутор чланка и стручњак са Универзитета у Напуљу.
Према његовим ријечима, сезонско ширење болести повезано је с миграцијом птица које су примарни домаћини вируса, а на шта такође утичу климатске промјене.
Тренутно не постоји вакцина за људе нити специфичан антивирусни лијек за лијечење вируса Западног Нила. Стога су превенција и рана дијагноза кључни за спречавање ширења болести.
Стручњаци препоручују развој вакцине, антивирусна истраживања, што значи проналажење лијека који би спријечио напредовање вируса у раној фази, те контролу комараца, тачније искорењивање комараца у подручјима гдје је вирус присутан.
Др. Дуранте-Мангони наглашава важност едукације.
"Љекари морају да буду спремни да препознају болест, поставе брзу дијагнозу и буду свјесни подручја гдје је вирус присутан како би заштитили рањиве пацијенте", каже.
Док вакцине не постану доступне, кључно је подизање свести и координисани напори у борби против ове пријетње.
Чланак у European Journal of Internal Medicine позива на заједнички рад научне и медицинске заједнице како би се Европа припремила за пораст случајева. Док се научници боре за рјешења, грађани се подстичу на опрез, посебно током летних мјесеци када су комарци најактивнији, пише Elsevier.com.
