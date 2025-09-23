Logo

Пензионери овдје зарађују више него запослени

Извор:

Б92

23.09.2025

14:30

Коментари:

0
Пензионери овдје зарађују више него запослени

Пензионери у Француској старији од 65 година примају у просјеку 1.626 евра мјесечно, што је око два процента више од њихових радно способних колега, захваљујући издашном пензионом систему.

Поређења ради, пензионери у САД зарађују око 16 одсто мање од оних који раде, при чему се скоро петина "бори" са трошковима живота, док само 5 одсто њих вјерује да "живе свој сан".

Ово резултира ситуацијом у којој Француска троши око 14 одсто БДП на пензије, са стопом замјене од око 74 одсто, док САД троше готово половину тога, само 7% БДП-а на пензије, са стопом замјене од око 50%.

Док су пензионе реформе у Француској изазвале масовне штрајкове, а у Британији довеле до политичких превирања, трошкови пензија у обје земље расту брже него у већини других, стављајући дугорочни притисак на јавне финансије.

Ипак, политички системи обје земље у великој мјери штите пензионере од фискалних прилагођавања, чак и упркос растућим трошковима и растућем јавном дугу, пише Yahoo Finance, а преноси Бизнисинфо.

У Уједињеном Краљевству, систем троструке заштите осигурава да државне пензије расту брже од плата, инфлације, односно 2,5 одсто годишње. Ово је побољшало животни стандард пензионера, али је такође извршило притисак на буџет, смањујући простор за инфраструктуру и социјалну потрошњу.

У Француској, пензионери не само да уживају у већим приходима него било гдје другде на Западу, већ могу и раније да почну да се пензионишу због ниже старосне границе за пензионисање.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Пензија

Француска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

Свијет

ЕМА одбацује Трампове тврдње: Парацетамол у трудноћи не изазива аутизам

2 ч

0
Глумац умро од срчаног удара: Особље хотела спријечило жену да му спаси живот?

Свијет

Глумац умро од срчаног удара: Особље хотела спријечило жену да му спаси живот?

2 ч

0
Пролазник пољубио Макрона у главу, реаговало обезбјеђење

Свијет

Пролазник пољубио Макрона у главу, реаговало обезбјеђење

3 ч

0
Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."

Свијет

Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Хоће ли појефтинити регистрација: Поднесена иницијатива у НСРС

16

23

Шта је афричка свињска куга?

16

22

Душко Кнежевић ослобођен оптужнице у предмету ''Аеродром''

16

19

Кошарац: ''Тројка'' шири антируску хистерију и угрожава привредни развој ФБиХ

16

19

Дјевојчица више пута избодена у главу оловком: Била је крвава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner