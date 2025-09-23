Пензионери овдје зарађују више него запослени

Извор:
Пензионери у Француској старији од 65 година примају у просјеку 1.626 евра мјесечно, што је око два процента више од њихових радно способних колега, захваљујући издашном пензионом систему.
Поређења ради, пензионери у САД зарађују око 16 одсто мање од оних који раде, при чему се скоро петина "бори" са трошковима живота, док само 5 одсто њих вјерује да "живе свој сан".
Ово резултира ситуацијом у којој Француска троши око 14 одсто БДП на пензије, са стопом замјене од око 74 одсто, док САД троше готово половину тога, само 7% БДП-а на пензије, са стопом замјене од око 50%.
Док су пензионе реформе у Француској изазвале масовне штрајкове, а у Британији довеле до политичких превирања, трошкови пензија у обје земље расту брже него у већини других, стављајући дугорочни притисак на јавне финансије.
Ипак, политички системи обје земље у великој мјери штите пензионере од фискалних прилагођавања, чак и упркос растућим трошковима и растућем јавном дугу, пише Yahoo Finance, а преноси Бизнисинфо.
У Уједињеном Краљевству, систем троструке заштите осигурава да државне пензије расту брже од плата, инфлације, односно 2,5 одсто годишње. Ово је побољшало животни стандард пензионера, али је такође извршило притисак на буџет, смањујући простор за инфраструктуру и социјалну потрошњу.
У Француској, пензионери не само да уживају у већим приходима него било гдје другде на Западу, већ могу и раније да почну да се пензионишу због ниже старосне границе за пензионисање.
