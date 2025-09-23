Logo

Пролазник пољубио Макрона у главу, реаговало обезбјеђење

Извор:

АТВ

23.09.2025

13:20

Пролазник пољубио Макрона у главу, реаговало обезбјеђење
Фото: Printscreen/X/NAKBA1948

Француски предсједник Емануел Макрон током свог боравка у Њујорку остао је у једном тренутку заглављен у саобраћају због проласка Доналда Трампа.

Макрон је изашао из возила да разговара са полицајцима, а онда је одлучио да прошета улицама Њујорка.

У једном тренутку зауставили су га пролазници да се фотографишу с њим. Док су стајали пред камером, мушкарац који је био с лијеве стране пољубио је француског предсједника у главу.

Емануел Макрон-02092025

Свијет

Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."

Одмах након тога је реаговало обезбјеђење Емануела Макрона на шта је он мора да се окрене и да их смири:

"Не не, добро је, момци", обратио се француски предсједник свом обезбјеђењу.

