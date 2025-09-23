Пролазник пољубио Макрона у главу, реаговало обезбјеђење

Извор:
Француски предсједник Емануел Макрон током свог боравка у Њујорку остао је у једном тренутку заглављен у саобраћају због проласка Доналда Трампа.
Макрон је изашао из возила да разговара са полицајцима, а онда је одлучио да прошета улицама Њујорка.
У једном тренутку зауставили су га пролазници да се фотографишу с њим. Док су стајали пред камером, мушкарац који је био с лијеве стране пољубио је француског предсједника у главу.
Хит: "Хало, Трампе, заглавио сам се..."
Одмах након тога је реаговало обезбјеђење Емануела Макрона на шта је он мора да се окрене и да их смири:
"Не не, добро је, момци", обратио се француски предсједник свом обезбјеђењу.
#NewYork French President Macron’s entourage was blocked and unable to move because of President Trump’s motorcade.— NAKBA1948 (@nekkba1948) September 23, 2025
Macron calls Trump to cry about it.@EmmanuelMacron can you do the same when he comes to #Paris ???#TrumpPedophilia #TrumpisWarCriminal pic.twitter.com/wJNK92Vk4s
