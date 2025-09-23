Logo

Руси жестоко узвратили: Уништене базе специјалних снага ВСУ и плаћеника

23.09.2025

13:01

Руси жестоко узвратили: Уништене базе специјалних снага ВСУ и плаћеника

Руска војска одговорила је на украјински напад на Крим, саопштило је Министарство одбране.

Уништене су базе специјалних снага украјинске војске и страних плаћеника у региону Одесе.

Како се прецизира, током ноћи, као одговор на терористички напад на објекте на Криму, руска војска је извела групни удар на базе специјалних украјинских јединица и страних плаћеника у саставу одреда "Утваре" Главне обавештајне управе Украјине, који су припремали и извели тај терористички напад.

Поред тога уништени су погони са дроновима на аеродрому у Одеској области одакле се лансирају беспилотне летјелице за нападе на објекте цивилне инфраструктуре на Криму.

Изведен је напад и на погоне фабрике "Мотор Сич" војно-индустријског комплекса Украјине у којима се склапају дронови.

У саопштењу се наводи да су украјинске снаге напале мјесто Форос на Криму и да је том приликом било погинулих и рањених цивила, преноси Спутњик.

Украјина

Русија

