Кремљ: Ако САД не буду имале исти став, предузећемо мјере

Русија је спремна да се придржава квантитативних ограничења из Споразума о смањењу стратешког наоружања (СТАРТ) у наредних годину дана, али то захтјева једнаку позицију Сједињених Америчких Држава, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је истакао да ће иницијатива бити одржива само ако САД буду дјеловале реципрочно.
- То јест, овдје нема никакве двосмислености. Формулација је апсолутно јасна- оцијенио је Песков.
Међутим, ако САД не буду заузеле исти став о споразуму, Русија ће морати да предузме мјере.
Говорећи о истеку Споразума, портпарол је истакао да је одсуство таквих споразума препуно озбиљних опасности.
- Заиста се налазимо на прагу ситуације у којој бисмо могли да останемо без икаквих билатералних докумената који регулишу стратешку стабилност и безбједност, што, наравно, може да изазове велику опасност у погледу глобалне ситуације. То је више пута поменуто, али није вођена никаква конкретна дискусија - рекао је Песков.
Песков је напоменуо да ће практично бити немогуће договорити се о новом документу прије истека важећег споразума.
Портпарол је истакао да Москва раније није саопштавала своје приједлоге Вашингтону у вези са судбином овог споразума.
Такође је навео да су у Кремљу чули да амерички предсједник Доналд Трамп намјерава лично да прокоментарише приједлоге о Споразуму о смањењу стратешког наоружања које је изнио предсједник Русије Владимир Путин.
