Нови инцидент у Јужној Кореји: Борбени авион излетио с писте

23.09.2025

12:34

Нови инцидент у Јужној Кореји: Борбени авион излетио с писте
Фото: Jaxon Matthew Willis/Pexels

Борбени авион КФ-16 излетио је с писте на ваздухопловној бази у јужнокорејском граду Чунгџу у уторак, али није било извјештаја о жртвама, саопштило је Ратно ваздухопловство Јужне Кореје.

Исклизнуће се догодило око 16.38 часова по локалном времену док се једноредни борбени авион спремао за полијетање на обуку, навеле су оружане снаге, пренијела је јужнокорејска новинска агенција Јонхап.

Ратно ваздухопловство испитује тачан обим штете и планира да покрене истражни одбор како би утврдио узрок несреће.

Раније ове године десио се још један инцидент у вези с ратним ваздухопловством Јужне Кореје.

Укупно 29 особа, укључујући 15 цивила, повријеђено када су два борбена авиона КФ-16 јужнокорејских ваздушних снага током вјежби случајно бацила осам бомби МК-82 ван полигона за обуку на село и оближњу војну базу, навело је министарство одбране Јужне Кореје.

Једна бомба пала је на пут поред куће у мјесту Почеон, око 40 километара сјеверно од Сеула, три су пале на оближњу војну базу, а у инциденту је уништена црква и још шест објеката, док је 15 цивила и 14 припадника војске повријеђено у бомбардовању.

Двије особе задобиле су теже повреде, док су остали претрпјели прелом костију, али су сви остали при свијести, а повријеђени су пребачени у болницу на лијечење.

авион

incident

Južna Koreja

