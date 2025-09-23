Logo

Мајка оставила дјецу у ауту на врућини: Нашли их без свијести, реанимација била узалудна

23.09.2025

12:28

Мајка оставила дјецу у ауту на врућини: Нашли их без свијести, реанимација била узалудна
Фото: Pexels.com

Мајка је ухапшена након што је наводно оставила своје двоје мале дјеце у врућем ауту и ​​ушла у кућу да спава.

Тиона Ласаиша Ислар (28) је рекла полицији да је посљедњи пут видјела своју трогодишњу ћерку и шестогодишњег сина у 10 сати ујутру у својој кући у Тексасу, када је хтјела да одспава.

Мајка је тврдила да их није видјела све док се није пробудила и почела да их тражи у суботу. Мајка је рекла да их је пронашла у свом ауту.

Посланици су реаговали на кућу у улици Ченсери Гејт и Еплтон Веј у Сан Антонију око 15 часова након што су примили извјештаје да се двоје дјеце без свијести налазе у аутомобилу.

Одмах су на лице мјеста стигли љекари Хитне помоћи, али су нажалост могли само да констатују смрт дјеце.

Иако је Тиона у изјави рекла да је посљедњи пут видела своју дјецу у својој кући, шериф округа Бехар Хавијер Салазар рекао је да постоје неке недосљедности у њеној причи.

"Нешто не штима у вези са овим случајем. Она је у досад углавном сарађивала са нама, тако да се надамо да ће нам разговор са њом можда помоћи да боље разјаснимо ситуацију", рекао је.

Мајка је ухапшена истог дана и суочава се са двије оптужбе за наношење тјелесних повреда дјетету, што је проузроковало тешке тјелесне повреде или смрт.

(Телеграф.рс)

