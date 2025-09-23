Мајка оставила дјецу у ауту на врућини: Нашли их без свијести, реанимација била узалудна

23.09.2025
Мајка је ухапшена након што је наводно оставила своје двоје мале дјеце у врућем ауту и ушла у кућу да спава.
Тиона Ласаиша Ислар (28) је рекла полицији да је посљедњи пут видјела своју трогодишњу ћерку и шестогодишњег сина у 10 сати ујутру у својој кући у Тексасу, када је хтјела да одспава.
Мајка је тврдила да их није видјела све док се није пробудила и почела да их тражи у суботу. Мајка је рекла да их је пронашла у свом ауту.
Посланици су реаговали на кућу у улици Ченсери Гејт и Еплтон Веј у Сан Антонију око 15 часова након што су примили извјештаје да се двоје дјеце без свијести налазе у аутомобилу.
Одмах су на лице мјеста стигли љекари Хитне помоћи, али су нажалост могли само да констатују смрт дјеце.
Иако је Тиона у изјави рекла да је посљедњи пут видела своју дјецу у својој кући, шериф округа Бехар Хавијер Салазар рекао је да постоје неке недосљедности у њеној причи.
"Нешто не штима у вези са овим случајем. Она је у досад углавном сарађивала са нама, тако да се надамо да ће нам разговор са њом можда помоћи да боље разјаснимо ситуацију", рекао је.
Мајка је ухапшена истог дана и суочава се са двије оптужбе за наношење тјелесних повреда дјетету, што је проузроковало тешке тјелесне повреде или смрт.
