Медицинска сестра тврди да ових 5 ствари откривају да је неко на самрти

23.09.2025

12:18

bolest, zaraza, bolnica
Фото: Unsplash

Луси Дауланд, медицинска сестра из британске организације Марија Кири, годинама сједи уз постеље људи у њиховим посљедњим тренуцима.

Њено искуство је сурово и драгоцијено: показује да о смрти причамо мање него о новцу, политици или религији. Чак 58% људи сматра смрт "табу темом". А баш та ћутња нас највише плаши. Када разумијемо шта се дешава, губитак вољене особе може постати подношљивији.

Ово су пет чињеница које Луси дијели - непријатне, али стварне.

1. Смртни хроп

Онај бучан, "гребе по ушима" звук дисања настаје када се слуз накупља у дисајним путевима. Звучи страшно, али особа га обично не осјећа. То је више терет за породицу него за самог умирућег.

2. Терминални талас енергије

Поједини пацијенти изненада оживе: причају, једу, чак дјелује као да им је боље. Али то је само кратки бљесак прије гашења. Најчешће се догоди неколико дана или сати прије смрти и породици улијева лажну наду.

Свете мученице Минодора, Митродора и Нимфодора

Друштво

Ако данас изговорите ову молитву божанска сила трију сестара сачуваће оне за које се молите

3. Терминална агитација

Немир, узнемиреност, потреба да устану, да се помјере, као да траже излаз. Блага ријеч, додир, тихо окружење - то су мале ствари које им могу донијети мир.

4. Промјене на кожи

Када циркулација почне да јењава, тијело се мијења. Удови постају хладни, а кожа поприма плавичаст тон код свјетлијих људи или тамнију боју усана и образа код оних са тамнијим теном.

Свиња

Градови и општине

Афричка свињска куга у Српцу

5. Губитак апетита

Један од најтежих тренутака за породицу: вољена особа престаје да једе. Али то није знак да одустаје - то је природни процес тијела које се гаси.

Луси наглашава: сваки одлазак је јединствен. И нико не мора да пролази кроз то без подршке. Постоје лијекови, терапија и стручњаци који могу олакшати и бол и страх. Смрт се не може зауставити, али се може учинити достојанственијом.

(Она.рс)

medicinska sestra

