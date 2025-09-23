Медицинска сестра тврди да ових 5 ствари откривају да је неко на самрти

23.09.2025
Луси Дауланд, медицинска сестра из британске организације Марија Кири, годинама сједи уз постеље људи у њиховим посљедњим тренуцима.
Њено искуство је сурово и драгоцијено: показује да о смрти причамо мање него о новцу, политици или религији. Чак 58% људи сматра смрт "табу темом". А баш та ћутња нас највише плаши. Када разумијемо шта се дешава, губитак вољене особе може постати подношљивији.
Ово су пет чињеница које Луси дијели - непријатне, али стварне.
1. Смртни хроп
Онај бучан, "гребе по ушима" звук дисања настаје када се слуз накупља у дисајним путевима. Звучи страшно, али особа га обично не осјећа. То је више терет за породицу него за самог умирућег.
2. Терминални талас енергије
Поједини пацијенти изненада оживе: причају, једу, чак дјелује као да им је боље. Али то је само кратки бљесак прије гашења. Најчешће се догоди неколико дана или сати прије смрти и породици улијева лажну наду.
3. Терминална агитација
Немир, узнемиреност, потреба да устану, да се помјере, као да траже излаз. Блага ријеч, додир, тихо окружење - то су мале ствари које им могу донијети мир.
4. Промјене на кожи
Када циркулација почне да јењава, тијело се мијења. Удови постају хладни, а кожа поприма плавичаст тон код свјетлијих људи или тамнију боју усана и образа код оних са тамнијим теном.
5. Губитак апетита
Један од најтежих тренутака за породицу: вољена особа престаје да једе. Али то није знак да одустаје - то је природни процес тијела које се гаси.
Луси наглашава: сваки одлазак је јединствен. И нико не мора да пролази кроз то без подршке. Постоје лијекови, терапија и стручњаци који могу олакшати и бол и страх. Смрт се не може зауставити, али се може учинити достојанственијом.
(Она.рс)
