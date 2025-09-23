Logo

Пијаном возачу двије године затвора за погибију Стефана Тодоровића

Огњен Матавуљ

23.09.2025

12:15

0
Врховни суд Републике Српске преиначио је пресуду Митру Радовановићу из Бијељине и осудио га на двије године затвора због саобраћајне несреће у којој је пијан ”голфом” усмртио пјешака Стефана Тодоровића у Дворовима код Бијељине.

Радовановић је у првостепеном поступку пред Окружним судом у Бијељини био осуђен на годину дана, али му је казна сада повећана.

”Судско вијеће је одбило жалбу браниоца оптуженог, као неосновану, а уважена је жалба Окружног јавног тужилаштва у Бијељини. Пресуда је преиначена у одлуци у казни и Радовановић је осуђен на двије године затвора. У осталом дијелу првостепена пресуда остаје неизмјењена”, рекла је секретар Врховног суда Републике Српске Јелена Деспотовић.

Хроника

Рекордна пресуда: Пијаном возачу 13 година затвора за погибију два брата!

Радовановић је оглашен кривим за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја, за које је запријећена казна од двије до 12 година затвора. Осим казне затвора изречена му је и једногодишња забрана управљања возилом ”Б” категорије.

Трагедија се догодила 1. октобра 2018. године око 1.45 часова на путу Рача - Бијељина. Радовановић је ”голфом 4” с леђа ударио у пјешака недалеко од мотела ”Зока” у Дворовима и нанио му вишеструке повреде од којих је преминуо.

Хроника

Ни дана затвора: За смрт суграђанина новчана казна!

У оптужници се наводило да је Радовановић возио пијан и измјерено му је 1,49 g/kg алкохола у организму. Под дејством алкохола био је и страдали Тодоровић коме је измјерено 2,62 g/kg алкохола у крви. У оптужници се наводило да се пјешак кретао у истом смјеру као и ”голф” и то десном коловозном траком уз десну ивицу коловоза.

Саобраћајна несрећа

pijani vozač

пресуда

Vrhovni sud RS

