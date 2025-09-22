Logo

Насрнуо на човјека, а онда га претукао металном штанглом по глави

Фото: Танјуг

У недјељу ујутру у Земун Пољу, у улици Душана Мадјарчића Корчагина, нападнут је Н.К. (45).

На њега је, према првим информацијама, насрнуло непознато лице и задало му више удараца металном штанглом у главу, након чега му је отело мобилни телефон и новац који је имао код себе.

Повријеђеном је указана помоћ у КБЦ Земун, гдје су му констатоване тјелесне повреде.

(Телеграф.рс)

