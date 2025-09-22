Logo

Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке

Извор:

Провјерено.инфо

22.09.2025

21:03

Коментари:

0
Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке
Фото: Pixabay

БХ Пошта обавјештава да поново биљежи појаву СМС превара којима се грађани покушавају навести да открију своје личне и финансијске податке.

Преварантске поруке најчешће долазе у облику обавијести о “неуспјелој достави пошиљке” и садрже линкове који воде на лажне странице.

Циљ је да корисници унесу своје податке и на тај начин постану жртве злоупотребе.

TOM-HOLAND-220925

Култура

Том Холанд доживио потрес мозга

"Наглашавамо да БХ Пошта никада не шаље овакве поруке нити од корисника тражи да путем СМС уносе личне податке или отварају непознате линкове. Ако примите сумњиву поруку: не отварајте линк, не одговарајте на поруку и одмах је обришите", наводе.

илу-лице-кожа-22092025

Савјети

За блиставо лице довољна су ова три производа

За провјеру статуса својих пошиљки користите искључиво званичну веб страницу www.posta.ba или контактирајте Контакт центар на 1312.

(Провјерено)

Подијели:

Тагови:

sms

poruke

prevare

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Син италијанског комичара осуђен за групно силовање

Свијет

Син италијанског комичара осуђен за групно силовање

58 мин

0
Том Холанд доживио потрес мозга

Култура

Том Холанд доживио потрес мозга

1 ч

0
Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

Породица

Најљепша грчка имена за дјевојчице: Имају посебно значење

1 ч

0
Хорор! Бивши фудбалер Арсенала завршио у коми

Фудбал

Хорор! Бивши фудбалер Арсенала завршио у коми

1 ч

0

Више из рубрике

ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

БиХ

ЦИК БиХ одредила рокове за пријевремене изборе

2 ч

0
Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

БиХ

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

4 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

4 ч

0
Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

БиХ

Шкипина: Марта Кос и њој слични желе да задрже колонијални поредак у БиХ

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Хитно затворен аеродром у Копенхагену, огласила се полиција

21

58

Захарова открила да се припремају бројни сусрети у Њујорку

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner