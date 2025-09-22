Не насједајте на превару: Круже лажне СМС поруке

Извор:
Провјерено.инфо
22.09.2025
21:03
Коментари:0
БХ Пошта обавјештава да поново биљежи појаву СМС превара којима се грађани покушавају навести да открију своје личне и финансијске податке.
Преварантске поруке најчешће долазе у облику обавијести о “неуспјелој достави пошиљке” и садрже линкове који воде на лажне странице.
Циљ је да корисници унесу своје податке и на тај начин постану жртве злоупотребе.
Култура
Том Холанд доживио потрес мозга
"Наглашавамо да БХ Пошта никада не шаље овакве поруке нити од корисника тражи да путем СМС уносе личне податке или отварају непознате линкове. Ако примите сумњиву поруку: не отварајте линк, не одговарајте на поруку и одмах је обришите", наводе.
Савјети
За блиставо лице довољна су ова три производа
За провјеру статуса својих пошиљки користите искључиво званичну веб страницу www.posta.ba или контактирајте Контакт центар на 1312.
БиХ
2 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
4 ч0
БиХ
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
58
21
55
21
50
21
41
Тренутно на програму