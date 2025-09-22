Logo

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

22.09.2025

17:36

Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''
Фото: Pexels

БХ Пошта обавјештава да поново биљежи појаву СМС превара којима се грађани покушавају навести да открију своје личне и финансијске податке.

Преварантске поруке најчешће долазе у облику обавијести о “неуспјелој достави пошиљке” и садрже линкове који воде на лажне странице.

Циљ је да корисници унесу своје податке и на тај начин постану жртве злоупотребе.

– Наглашавамо да БХ Пошта никада не шаље овакве поруке нити од корисника тражи да путем СМС уносе личне податке или отварају непознате линкове. Ако примите сумњиву поруку: не отварајте линк, не одговарајте на поруку и одмах је обришите – наводе.

За провјеру статуса својих пошиљки користите искључиво званичну веб страницу www.posta.ba или контактирајте Контакт центар на 1312.

Сумњиве поруке можете пријавити на info@posta.ba, а препоручује се и да случај пријавите полицији, преноси Кликс.

