Грађани упозорени да не насједају на превару: Круже лажне СМС поруке о ''неуспјелој достави пошиљке''

БХ Пошта обавјештава да поново биљежи појаву СМС превара којима се грађани покушавају навести да открију своје личне и финансијске податке.
Преварантске поруке најчешће долазе у облику обавијести о “неуспјелој достави пошиљке” и садрже линкове који воде на лажне странице.
Циљ је да корисници унесу своје податке и на тај начин постану жртве злоупотребе.
– Наглашавамо да БХ Пошта никада не шаље овакве поруке нити од корисника тражи да путем СМС уносе личне податке или отварају непознате линкове. Ако примите сумњиву поруку: не отварајте линк, не одговарајте на поруку и одмах је обришите – наводе.
За провјеру статуса својих пошиљки користите искључиво званичну веб страницу www.posta.ba или контактирајте Контакт центар на 1312.
Сумњиве поруке можете пријавити на info@posta.ba, а препоручује се и да случај пријавите полицији, преноси Кликс.
