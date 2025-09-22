Logo

Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих

Извор:

Супержена

22.09.2025

17:33

Коментари:

0
Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих
Фото: Unsplash

Није неопходно да знамо колики је нечији коефицијент интелигенције да бисмо закључили да је та особа натпросјечно интелигентна.

Натпросјечно интелигентне људе препознаћемо и по пет ствари које раде другачије од осталих. Између осталог, њихова је особина да не верују свему што чују те да никога не дижу у небеса.

1. Преиспитују уважена мишљења и вјеровања

Интелигентни људи не вјерују свему што чују. Преиспитују традицију, вјеровања, етичке норме, читав систем у којем живимо - све што постоји. Не узимају ништа здраво за готово и не поводе се за масом, већ о свему размишљају критички и темељно истраже пре него што створе сопствено мишљење.

carli sin

Сцена

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

Натпросјечно интелигентни људи могу да проникну лаж те не дозвољавају другима да се играју с њима или да их стерају у ћошак. Принципи који се представљају као необорива истина, њима не значе ништа, они имају мишљење какво желе да имају и следе сопствени пут у животу.

2. Никога не дижу у небеса

Људи с натпросјечним коефицијентом интелигенције ријетко имају идоле и ријетко траже некога ко ће их водити кроз живот. Схватају да од сваке особе можемо нешто да научимо у животу, али исто тако схатају да нико не зна све.

Нико нема све одговоре и зато натпросјечно интелигентни људи никога не гледају као идола. Сами себе доживљавају као свог личног гуруа који има довољно мудрости и снаге да се снађе у свакој ситуацији.

3. У сталној су потрази за новим знањем

Особе с високим коефицијентом интелигенције никада се не задовољавају оним што знају, увијек жуде за новим знањима и искуствима. Уживају у томе да проширују свој ум и да се упуштају у интелигентне разговоре кад год за то имају прилику.

Апартман хотел соба

Занимљивости

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

Интелигентни људи фасцинирани су знањем и зависни од њега, не задовољавају се наученим, јер не желе да њихов ум стагнира. Схватају да је знање моћ те желе да се наоружају са што више менталне муниције.

(Супержена)

Подијели:

Таг:

inteligencija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

Сцена

Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"

4 ч

0
Мирослав Вујичић

БиХ

Вујичић: Лицемјерна ЕУ толерише у БиХ да странац намеће законе

4 ч

0
Ruža cvijet

Фудбал

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

4 ч

0
Jesen, vremenska prognoza

Друштво

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

4 ч

0

Више из рубрике

Flaša vode

Наука и технологија

Микропластика је још присутнија и још опаснија него што се мислило

5 ч

1
Fotografija prikazuje laptop na kojem je otvorena web verzija ChatGPT-a

Наука и технологија

За шта заиста људи користе ChatGPT? Имамо детаљан преглед

12 ч

1
Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

Наука и технологија

Вечерас посматрајте небо: Сатурн ће засијати и ево како можете да га видите

1 д

0
Научници изненађени и збуњени: Ново откриће може да промијени будућност свијета

Наука и технологија

Научници изненађени и збуњени: Ново откриће може да промијени будућност свијета

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Шок у Италији: Син познатог комичара осуђен за групно силовање

21

50

Стотине лешева свиња пронађене на једној фарми

21

41

Више од 24.000 људи умрло од посљедица екстремних врућина овог љета

21

40

Познат идентитет мушкарца који је пронађен у Јабланичком језеру

21

31

''Леве'' најавио слушалице од 100.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner