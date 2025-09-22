Натпросјечно интелигентни људи раде ових 5 ствари другачије од осталих

Извор:
Супержена
22.09.2025
17:33
Коментари:0
Није неопходно да знамо колики је нечији коефицијент интелигенције да бисмо закључили да је та особа натпросјечно интелигентна.
Натпросјечно интелигентне људе препознаћемо и по пет ствари које раде другачије од осталих. Између осталог, њихова је особина да не верују свему што чују те да никога не дижу у небеса.
Интелигентни људи не вјерују свему што чују. Преиспитују традицију, вјеровања, етичке норме, читав систем у којем живимо - све што постоји. Не узимају ништа здраво за готово и не поводе се за масом, већ о свему размишљају критички и темељно истраже пре него што створе сопствено мишљење.
Сцена
Чарли Шин шокирао признањем, мексички картел му није хтио продати кокаин: "Мислили су да дилам"
Натпросјечно интелигентни људи могу да проникну лаж те не дозвољавају другима да се играју с њима или да их стерају у ћошак. Принципи који се представљају као необорива истина, њима не значе ништа, они имају мишљење какво желе да имају и следе сопствени пут у животу.
Људи с натпросјечним коефицијентом интелигенције ријетко имају идоле и ријетко траже некога ко ће их водити кроз живот. Схватају да од сваке особе можемо нешто да научимо у животу, али исто тако схатају да нико не зна све.
Нико нема све одговоре и зато натпросјечно интелигентни људи никога не гледају као идола. Сами себе доживљавају као свог личног гуруа који има довољно мудрости и снаге да се снађе у свакој ситуацији.
Особе с високим коефицијентом интелигенције никада се не задовољавају оним што знају, увијек жуде за новим знањима и искуствима. Уживају у томе да проширују свој ум и да се упуштају у интелигентне разговоре кад год за то имају прилику.
Занимљивости
Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати
Интелигентни људи фасцинирани су знањем и зависни од њега, не задовољавају се наученим, јер не желе да њихов ум стагнира. Схватају да је знање моћ те желе да се наоружају са што више менталне муниције.
Сцена
4 ч0
БиХ
4 ч0
Фудбал
4 ч0
Друштво
4 ч0
Наука и технологија
5 ч1
Наука и технологија
12 ч1
Наука и технологија
1 д0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
55
21
50
21
41
21
40
21
31
Тренутно на програму