Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

22.09.2025
17:21
Дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона Кеит Тамлин преминуо је у 97. години, објавио је клуб из Ливерпула.
Под његовим вођством, клуб је два пута освајао "FA Youth Cup", а кроз његов рад развиле су се генерације талентованих играча. Његово наслеђе наставља се кроз годишњу награду „Keith Tamlin Award“, коју су у посљедњих неколико година примили многи фудбалери.
По професији адвокат, Тамлин је био партнер у фирми "Cuff Roberts", касније дио Хил Дикинсона, Евертоновог званичног партнера за назив стадиона. Такође је био предсједник Удружења правника Ливерпула, а поштован је и цијењен у свом професионалном пољу.
Тамлин је био школован у "Ruthin School", а након Другог свјетског рата служио је као капетан пјешадије на Блиском истоку. У Евертонов одбор придружио се 1974. године, након што је претходно обављао функцију адвоката клуба.
Са одбора се повукао 2004. године, када му је додјељена почасна титула животног потпрједседника клуба. Иако је формално окончао дужности, редовно је посјећивао утакмице Евертона и у својим 90-им годинама.
