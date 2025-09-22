Logo

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

22.09.2025

17:10

Фото: Youtube / Printscreen / ShanghaiEye

Војни авиони са носача авиона Ј-15Т, Ј-35 и КонгЈинг-600 успјешно завршили инаугуралне тренинге полијетања и слијетања уз помоћ електромагнетног катапулта на носачу авиона Фуђијан, саопштила је данас Кинеска морнарица.

То је био први пут да је кинески носач авиона опремљен катапултом извео лансирање и повратак авиона помоћу електромагнетног катапулта, што означава нови пробој у развоју кинеских носача авиона, преноси Синхуа.

Авиони Ј-15Т, Ј-35 и КонгЈинг-600 представљени су током војне параде у Кини почетком мјесеца.

Како се наводи, на тренажним летовима потврђена је компатибилност авиона и електромагнетног катапулта.

Посљедњих година, авијација кинеске морнарице са носача авиона убрзала је развој прелазећи са појединачних авиона на интегрисане системе, са копнених на бродске операције и друго.

Фуђијан је од маја 2024, када су започета прва поморска испитивања, спровео низ поморских тестова, пре свега у вези са пуштањем опреме у рад и процјенама укупне оперативне стабилности.

Електромагнетни катапулти су напредни лансирни системи, који користе технологију линеарних индукционих мотора да лансира летјелице са носача авиона.

