Дјечак пронађен мртав: Траје потрага за оцем након стравичних поплава

Више десетина ватрогасаца из шпанске аутономне заједнице Каталоније ангажована је у потрази за мушкарцем који је нестао у недељу када је ријека, набујала услијед обилне кише, однијела аутомобил у којем је био са сином, чије је тијело пронађено синоћ.
Потраге су се, како наводи новинска агенција ЕФЕ, концентрисале на шест километара дуг пут између мјеста гдје је посљедњи пут виђен аутомобил, саопштили су ватрогасци Каталоније.
"Моје најдубље саучешће породици и пријатељима особе која је страдала услијед киша у Каталонији. Желио бих да захвалим и похвалим рад полицајаца који још увијек раде на проналажењу нестале особе. Молим вас да будете изузетно опрезни због јаке олује", навео је премијер Шпаније Предро Санчез у објави на друштвеној мрежи “X”.
У потрази учествују подводни тимови, дронови и псеће јединице, а у потрагу је од јутрос укључен и хеликоптер.
Министарка унутрашњих послова Каталоније Нурија Парлон изјавила је синоћ да је тијело дјечака, који је имао око 11 или 12 година, пронађено и да се претпоставља да је и његов отац погинуо, иако његово тијело још није лоцирано.
Јаке кише које су падале у недјељу изазвале су изненадни пораст нивоа реке.
Наводно, отац је одлучио да пређе ријеку возилом, упркос савјетима да то не чини, и био је изненађен наглим порастом нивоа воде, објаснила је министарка. Око 18.30 часова, очевидац је обавијестио хитне службе да је вода однијела аутомобил док су у њему биле двије особе.
У обилним кишама које су погодиле Барселону и околину пало је више од 100 литара по квадратном метру.
