Ненад убио жену и кћерку: Комшије о мотивима стравичног злочина у Бечу

Мјештани села Орљево, одакле је Ненад Митровић, који је убио жену и ћерку у Бечу, а себи одузео живот, у шоку су након ове породичне трагедије. Свако прича понешто што је чуо у селу, махом сви ћуте, чуде се и гледају своја посла.
Углавном не желе да коментаришу масакр који је саблазнио Србију и Аустрију.
"Познавао сам га, како да не. Овдје се сви знамо, мало је село. Дуго живе у иностранству, раде у Бечу. Он је возио камион, а касније је почео да вози комби и да довози и одвози наше људе из Беча и назад. Шта да вам кажем, овако нешто село не памти. Ни они најстарији кажу да се овакав злочин није десио никада. Ја сам рођен овдје и ово је за мене нешто страшно. И ја сам разведен, па зар некога да убијем. Никада ми тако нешто болесно не би пало напамет", истиче мјештанин.
"Људи сада причају свако своју верзију. Свако понешто зна, чује. Прича се, ја не знам тачно, да је мотив развод и Ненадова љубомора. Знам да се нису баш најбоље слагали, често га је Златица напуштала у свађи, па му се враћала и тако. Али нисам ни слутио да је то разлог да је убије. Опет, људи причају да није волио зета и да није говорио са ћерком и зетом. Када се то десило, дан прије тога био је овдје кући у селу и како се прича, преко камере коју је инсталирао на телефону, видио је да су у стану у Бечу са његовом женом ћерка и зет. Златица је жељела да га помири са дјецом. Он је узео од куће пиштољ и кренуо у Беч. Да ли су се тамо посвађали, шта су радили па је толико полудио и пуцао у жену, ћерку, зета, не знам. Кажу у селу да је комшија пријавио и да је полиција дошла, а он је побјегао и да се убио. Истину знају само они, али туга Божија убио је своју ћерку и оставио унуке без мајке. То је ужас!", закључује један од мјештана.
"Ако неко не жели да живи са тобом, свако својим путем. Ни дјеци не можемо да бирамо партнере. Изабрао је најгоре што је могао, да уништи кућу", прича узнемирено житељ Орљева који је познавао ову породицу.
Иначе, како мјештани кажу, Ненад Митровић биће сахрањен на сеоском гробљу у Орљеву у суботу 27. септембра, док ће његова супруга Златица и ћерка Катарина бити кремиране у Бечу.
(Информер)
