Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

Корисници породичне пензије, односно дјеца на редовном школовању, у току септембра и октобра треба да доставе потврду о школовању за школску 2025/2026 годину.

Из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске саопштили су да за дјецу кориснике породичне пензије, узрасне доби 15-19 година, који похађају средњу школу, потврду о редовном школовању треба доставити овом фонду, најкасније до 25. септембра 2025. године.

– За дјецу кориснике породичне пензије, студенте, узрасне доби 19-26 година, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 25. октобра 2025. године. Позивамо кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да школску потврду доставе благовремено у најближу пословницу Фонда ПИО за кориснике у Српској, а за кориснике са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда ПИО, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида – наглашавају из Фонда ПИО.

О обавези достављања потврде о редовном школовању, Фонд кориснике обавјештава и путем писане поруке на чеку приликом исплате пензије за август и септембар 2025. године.

Недостављање потврде о редовном школовању у наведеном року, наводи да се дијете-корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се врши обустава исплате породичне пензије.

За достављене школске потврде Фонд ПИО, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру исправности код школе или факултета, као издаваоца тог документа.