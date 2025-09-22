Logo

Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију

22.09.2025

15:09

Коментари:

0
Огласили се из Фонда ПИО: Ако не доставите ову потврду, губите породичну пензију
Фото: АТВ

Корисници породичне пензије, односно дјеца на редовном школовању, у току септембра и октобра треба да доставе потврду о школовању за школску 2025/2026 годину.

Из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Српске саопштили су да за дјецу кориснике породичне пензије, узрасне доби 15-19 година, који похађају средњу школу, потврду о редовном школовању треба доставити овом фонду, најкасније до 25. септембра 2025. године.

– За дјецу кориснике породичне пензије, студенте, узрасне доби 19-26 година, потврду о редовном школовању потребно је доставити до 25. октобра 2025. године. Позивамо кориснике породичне пензије-дјецу на редовном школовању да школску потврду доставе благовремено у најближу пословницу Фонда ПИО за кориснике у Српској, а за кориснике са пребивалиштем ван Републике у надлежну филијалу Фонда ПИО, како би се исплата породичне пензије могла вршити редовно и без прекида – наглашавају из Фонда ПИО.

О обавези достављања потврде о редовном школовању, Фонд кориснике обавјештава и путем писане поруке на чеку приликом исплате пензије за август и септембар 2025. године.

Недостављање потврде о редовном школовању у наведеном року, наводи да се дијете-корисник породичне пензије више не налази на редовном школовању, након чега се врши обустава исплате породичне пензије.

За достављене школске потврде Фонд ПИО, у оквиру законског поступања, задржава право да изврши провјеру исправности код школе или факултета, као издаваоца тог документа.

Подијели:

Тагови:

Пензија

novac

Fond PIO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ruža cvijet

Култура

Преминуо глумац Енвер Петровци

2 ч

0
Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору

Градови и општине

Угашен пожар који је захватио породичну кућу у Приједору

2 ч

0
Нова објава на мрежама заинтригирала: Да ли то Ђоковић нешто поручује?

Тенис

Нова објава на мрежама заинтригирала: Да ли то Ђоковић нешто поручује?

2 ч

0
Сједница Владе Српске у четвртак у Требињу

Градови и општине

Сједница Владе Српске у четвртак у Требињу

3 ч

1

Више из рубрике

Права јесен: Сутра смјена сунца и кише

Друштво

Права јесен: Сутра смјена сунца и кише

2 ч

0
''Астронаут'' из Бањалуке стао на луди камен

Друштво

''Астронаут'' из Бањалуке стао на луди камен

3 ч

3
Од најтеже борбе до свечаног тренутка: Побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

Друштво

Од најтеже борбе до свечаног тренутка: Побиједила леукемију и закорачила у ново поглавље живота

4 ч

1
Кћерка полицајца Самира Мустафића оставила медаљу на његовом гробу

Друштво

Кћерка полицајца Самира Мустафића оставила медаљу на његовом гробу

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

21

Умро дугогодишњи потпредсједник и директор Евертона

17

17

Какво вријеме доносе први дани јесени у Српској?

17

12

Утопио се успјешни предузетник: Позлило му, па испао из чамца

17

12

Желите резервисати ноћ у хотелу, ове грешке ће вас скупо коштати

17

10

Кинези направили велики пробој: Ево како су им полетјели авиони са носача

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner