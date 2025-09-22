Logo

Права јесен: Сутра смјена сунца и кише

22.09.2025

14:47

Права јесен: Сутра смјена сунца и кише
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће прије подне бити претежно сунчано вријеме уз постепено повећање облачности у другој половини дана и слабу пролазну кишу, те максималну температуру до 31 степен Целзијусов.

Ујутро ће у Крајини бити умјерено до претежно облачно, а у осталим предјелима ведро, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Облачност ће се током дана ширити ка свим предјелима, а слаба пролазна киша очекује се понегде у Крајини.

Доћи ће и до благог пада температуре ваздуха.

Вјетар ће током јутра бити слаб до умјерен, у Крајини на ударе појачан, јужних смјерова. У наставку дана вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив.

