Права јесен: Сутра смјена сунца и кише

22.09.2025
14:47
Коментари:0
У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће прије подне бити претежно сунчано вријеме уз постепено повећање облачности у другој половини дана и слабу пролазну кишу, те максималну температуру до 31 степен Целзијусов.
Ујутро ће у Крајини бити умјерено до претежно облачно, а у осталим предјелима ведро, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Облачност ће се током дана ширити ка свим предјелима, а слаба пролазна киша очекује се понегде у Крајини.
Доћи ће и до благог пада температуре ваздуха.
Вјетар ће током јутра бити слаб до умјерен, у Крајини на ударе појачан, јужних смјерова. У наставку дана вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив.
