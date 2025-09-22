Logo

Кћерка полицајца Самира Мустафића оставила медаљу на његовом гробу

Извор:

Аваз

22.09.2025

09:22

Коментари:

0
Кћерка полицајца Самира Мустафића оставила медаљу на његовом гробу
Фото: Printscreen/Facebook

На гробу преминулог полицајца Самира Мустафића јуче је његова малољетна кћерка Ума, положила своју медаљу као симбол труда, успјеха и поноса на нишан вољеног оца.

"Гледала сам моју Уму како с медаљом у руци стоји крај очевог гроба. Док су јој сузе клизиле низ лице, спуштала је своју медаљу – свој понос – на његов гроб. Мала д‌јевојчица с великим срцем. Поносна сам на њу и сломљена од туге у исти трен – написала је Самирова супруга у емотивној објави на друштвеним мрежама.

Овај чин, једноставан и дирљив, подсјећа да хероји не умиру, они настављају живјети кроз своја д‌јела, кроз успомене и кроз љубав своје д‌јеце.

Самир Мустафић остаће уписан у сјећању породице, колега и цијеле заједнице којој је часно служио.

Муставић је нестао у набујалој ријеци Јали у Тузли у марту ове године током редовне интервенције. Његово тијело је пронађено тек крајем августа.

