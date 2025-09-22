Данашњи феномен поново за 300 година! Зашто је јесен стигла раније?

Извор:
Дневник.хр
22.09.2025
07:02
Коментари:0
Ове године јесен не почиње 23. септембра како смо учили у школи, већ у понедјељак, 22. септембра . Није календарска грешка, одговор лежи у астрономији.
Јесен ће почети тачно у 20:19 часова.
Тропска година не траје тачно 365 дана, већ неколико сати дуже. Из тог разлога, почеци годишњих доба нам измичу за те сате, а само преступне године нас враћају у равнотежу.
Србија
Преминуо Сулејман Спахо
Јесен почиње 22. септембра сваке три или четири године, а може почети и 24. септембра, али се то дешава веома ријетко. Сљедећи пут ће се то десити за 300 година.
Најновије
Најчитаније
11
43
11
39
11
33
11
31
11
24
Тренутно на програму