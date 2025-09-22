Logo

Данашњи феномен поново за 300 година! Зашто је јесен стигла раније?

Извор:

Дневник.хр

22.09.2025

07:02

Коментари:

0
Фото: Pexel/Artem Saranin

Ове године јесен не почиње 23. септембра како смо учили у школи, већ у понедјељак, 22. септембра . Није календарска грешка, одговор лежи у астрономији.

Јесен ће почети тачно у 20:19 часова.

Тропска година не траје тачно 365 дана, већ неколико сати дуже. Из тог разлога, почеци годишњих доба нам измичу за те сате, а само преступне године нас враћају у равнотежу.

Јесен почиње 22. септембра сваке три или четири године, а може почети и 24. септембра, али се то дешава веома ријетко. Сљедећи пут ће се то десити за 300 година.

