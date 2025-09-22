Преминуо Сулејман Спахо

Извор:
Сулејман Спахо, некадашњи народни посланик из редова Српске радикалне странке, преминуо је синоћ у 76. години.
Фејсбук страница "Лозница Град" наводи да је преминуо човјек који је читав свој вијек провео у Лозници и који је волио тај град.
Спахо се прикључио Српској радикалној странци у раним 1990-им годинама и учествовао као добровољац у Рату у Хрватској и Рату у Босни и Херцеговини.
Изабран је за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије у децембру 2003. године замијенивши посланика који је преминуо. Поново је изабран на изборима за народне посланике 2007. и 2008. године.
