Огласила се супруга убијеног таксисте: ''Данас смо сахранили Дејана, он ни мрава не би згазио''

Супруга убијеног таксите Дејана С. из Чачка, који је насмрт претучен у ноћи између 18. и 19. септембра, у једној чачанској кафани, каже да је он био диван муж, изузетан отац, човјек који не би мрава згазио.
"Још увијек смо сви у шоку и не можемо да вјерујемо да је убијен, а не знамо ни због чега", овим ријечима започела је за Блиц болну исповијест Слађана, супруга таксисте. За његово убиство осумњичени су глумац Владимир Јоцовић, његов брат Р. Ј. и још једно лице за којим полиција интензивно трага.
Слађана је данас сахранила мужа, а данас, иако сломљена од бола, скупила је снаге да се огласи за Блиц и навела да још не може да дође себи од трагедије која ју је задесила.
''Данас смо сахранили Дејана и још увијек не можемо да дођемо себи од ужасне трагедије која нас је задесила. Немамо одговоре на бројна питања. Нико нам још увијек ништа није рекао. Само су нам јавили да је Дејан убијен. Био је човјек који не би мрава згазио. Био је ведар, позитиван човјек, шаљивџија, није био конфликтан. Радио је годинама као таксиста, борио се како је знао и умио. Шта се те ноћи десило још увијек не знамо'', прича Слађана.
Она је прокоментарисала наводе појединих комшија које су раније изјавиле да је сукоб избио због "супруге убијеног таксисте која је била у емотивној вези са Р. Ј" и истакла да осумњичене за убиство њеног мужа никад у животу није видјела ни срела. Са Владимиром и његовим братом, како тврди, нису се познавали ни она ни њен муж.
''Никада их у животу нисам ни упознала ни срела. Тог глумца нисам виђала ни на телевизији, а камоли уживо, као ни његовог брата. Први пут сам чула за њих сада када су ми убили супруга'', прича кроз сузе неутјешна Слађана која каже да су је много повриједиле гласине које су Чачани изнијели.
''Не знам ко је човјек и никада га у животу нисам срела. Знам само да могу мајка да му будем по годинама'', рекла је Слађана.
Саговорница је испричала и када се посљедњи пут кобног дана чула са супругом.
''Чули смо се око 16 часова посљедњи пут. Следеће што сам сазнала је да је убијен. Немам представу шта је могао да буде мотив. Оно што могу да кажем је да Дејан није био конфликтна особа, волио је да сједе у кафану и попије, али такав човјек шаљивџија ни са ким никада се не би посвађао. Не знам ни са ким је те вечери био за столом, ни зашто су га убили. Чекамо да нам се неко јави од надлежних и да сазнамо налазе обдукције'', рекла је супруга убијеног таксисте.
Подсјетимо, таксиста Дејан С.(50) из Чачка убијен је синоћ у једном угоститељском објекту, када су га насмрт претукла три мушкарца, међу којима је и глумац Владимир Јоцовић и његов брат Р. Ј.
Браћа су ухапшена и они се сумњиче за убиство у саизвршилаштву, а за трећим осумњиченим полиција трага.
Према незваничним сазнањима, полицији је познат његов идентитет и активно ради на његовом проналаску.
Како је саопштио МУП, они се сумњиче да су задали више удараца педесетогодишњем мушкарцу који је превезен у Општу болницу Чачак гдје је преминуо.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Чачку.
