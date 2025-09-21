Logo

Ово је идеалан однос сирћета и воде за савршену зимницу

21.09.2025

20:22

Зимница
Фото: Pixabay

Иако се темпо живота промијенио, а многи бирају брза рјешења, зимница и даље има посебно мјесто у домаћинству.

Све је више оних који се враћају старим рецептима јер желе да знају шта стављају на сто, али и да одрже традицију.

Иако се сада све може купити, наше домаћице и даље воле да зимница буде направљена по традиционалним рецептима, који се преносе с генерације на генерацију, преноси Блиц жена.

Идеалан однос сирћета у воде за најбољу зимницу

Међутим, када први пут правите зимницу, вероватно се запитате колико воде треба да додате, а колико сирћета. Ако одлучите да киселите поврће за, на примјер, мијешану салату, потребно вам је сирће, вода, со, бибер, шећер и наравно поврће по избору.

Друштво

Сутра први дан јесени

У мијешану салату можете ставити карфиол, шаргарепу, паприку и краставце. Поврће добро оперите и исеците на комаде, у шерпу додајте сирће, со, бибер, шећер и воду. Однос воде и сирћета за зимовање је 4:1 (за 4 литра воде се користи 1 литар сирћета), а остали зачини су по жељи.

Након сјечења жељено поврће ставите у тегле и прелијте врућим преливом. Када се прохлади ставите у фрижидер и послије 24 сата је спремано за јело.

Зимница

